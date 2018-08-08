《股林淘金－林家亨》港股短期拉鋸

《股林淘金》雖然早前離岸美元兌人民幣高見年６﹒９１，為２０１６年的新高，令中港股

市急跌，但中國人民銀行於星期一將外匯風險準備金率從０調高至２０％，增加造空人民幣的成

本，令人民幣匯價轉強，再加上國務院早前宣布，要引導金融機構按照市場化原則，保障融資平

台公司合理融資需求，亦會加快今年１﹒３５萬億元地方政府專項債券發行和使用進度在推動在

建基礎設施項目上，一改近月內地去槓桿的態度，另外美股踏入業績高峰期，普遍公司的營收都

比預期好，上述原因刺激中港股市近日反彈。然而，中美質易磨擦，內地房地產市場調控等因素

將於下半年持續困擾股市。筆者建議投資者應選擇一些比較穩定的電力股，藍籌股分注吸納，作

中長線投資之用。



＊內地航空股有值博＊



由於人民幣持續貶值，加上油價亦穩步上揚，令一眾內地航空股大跌，但由於亞洲地區（特

別是中國）經濟增長迅速，令人民對航空需求亦大大提高，根據國際航空運輸協會預計，中國將

在未來２０年輕鬆超越美國。單計２０１７年全球航空客運需求同比增長７﹒６％，遠高於過去

十年５﹒５％的年均增長率，而且根據中國民航局統計資料，２０１７年中國穩居全球第二大航

空市場，全年完成運輸總周轉量１０８３﹒１億噸公里，同比增長１２﹒５％；其中國內航線（

含地區）旅客人數達５億人次，同比增長１３﹒７％；國際航線旅客人數達５５４４﹒２萬人次

，同比增長７﹒４％；貨郵運輸量７０５﹒８萬噸，同比增長５﹒７％。反映整個中國航空業的

增長潛力巨大。



＊南航估值低於同業＊



個股方面，除了中國國航外，更可以留意中國南方航空股份（０１０５５）。集團於

２０１７年純利為５９﹒６億元人民幣，同比增幅１８﹒２％，期內，營業額上升１１﹒１％至

１２１８﹒７億元人民幣，毛利率減少４﹒８％至４８﹒３％，南航於去年亦獲得了「全球最有

價值航空公司品牌５０強」的稱號，更連續保障了超過１８年的飛行安全和２３年的空防安全，

繼續保持著中國最好的航空公司安全記錄，反映集團的服務質素和安全有一定保證。估值方面，

集團現時的市帳率為０﹒９倍，對比同業的中國國航和東航更為吸引，加上股價已由高位調整超

過５成，相信已反映了大部分利淡因素，現時人民幣回穩的情況下，相信南航股價近期會有反彈

，投資者可以留意。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

