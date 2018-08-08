《經濟通通訊社８日專訊》美國從７月起對中國加徵進口關稅，對中國出口的影響逐漸顯現
，不過中國海關總署今日公布的美元計進出口數據均勝預期。
以美元計價，７月出口同比增１２﹒２％，高於市場預期的增長１０％，並按月上升；進口
同比增２７﹒３％，高於市場預期的增長１６﹒２％，亦按月上升。
７月貿易順差２８０﹒５億美元，低於市場預期的３９３﹒３億美元。（ｃｔ）
08/08/2018 11:11
【聚焦數據】７月美元計出口增１２﹒２％進口２７﹒３％齊勝預期
《經濟通通訊社８日專訊》美國從７月起對中國加徵進口關稅，對中國出口的影響逐漸顯現
，不過中國海關總署今日公布的美元計進出口數據均勝預期。
以美元計價，７月出口同比增１２﹒２％，高於市場預期的增長１０％，並按月上升；進口
同比增２７﹒３％，高於市場預期的增長１６﹒２％，亦按月上升。
７月貿易順差２８０﹒５億美元，低於市場預期的３９３﹒３億美元。（ｃｔ）
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