【聚焦數據】７月美元計出口增１２﹒２％進口２７﹒３％齊勝預期

《經濟通通訊社８日專訊》美國從７月起對中國加徵進口關稅，對中國出口的影響逐漸顯現

，不過中國海關總署今日公布的美元計進出口數據均勝預期。

以美元計價，７月出口同比增１２﹒２％，高於市場預期的增長１０％，並按月上升；進口

同比增２７﹒３％，高於市場預期的增長１６﹒２％，亦按月上升。

７月貿易順差２８０﹒５億美元，低於市場預期的３９３﹒３億美元。（ｃｔ）

