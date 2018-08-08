《投資智慧－鄧聲興》恒生績佳惟估值偏高，可轉吼中銀香港

《投資智慧》上半年香港１個月ＨＩＢＯＲ由１﹒１厘抽升至１﹒８厘，令本地銀行可受惠

於淨息差擴闊，加上港銀融資成本穩定、貸款增長理想，而下半年或可跟隨美國加息，支持港銀

業績上半年業績造好。由率先公布業績的恆生銀行（０００１１）可見一斑。



＊股本回報率增＊



恆生業務主要集中於中港地區，相較其母公司匯控（００００５）的中期盈利增幅

２３﹒７％，恆生截至６月底止中期盈利按年增幅達２８﹒５５％至１２６﹒４７億，增長較強

勁，亦勝市場預期；股本回報率（ＲＯＥ）增至１７﹒４％，匯控ＲＯＥ則偏低，僅８﹒７％。



＊成本效益改善＊



恆生中期業務優勝於成本效益改善。集團上半年經營成本按年僅升９％，帶動成本效益比率

由去年的３０％改善至今年的２７﹒７％，反映集團可實現增長及提升生產力。匯控成本效益比

率則高達４０﹒４％，遠高於恆生的２７﹒７％，相信未來的成本控制仍將困擾匯控。



＊淨利息收益升＊



收入增長方面，恆生中期淨利息收入按年升２０％至１４２﹒２８億，主要因賺取利息的平

均資產增加１１％及淨利息收益率顯著增長１６個基點至２﹒１％。淨服務費收入亦上升２１％

至３９﹒８９億。匯控上半年營業收益總額僅升１０％至１３８７﹒９７億，但營業支出則升

１１﹒１％至４２８﹒８２億元，即成本增幅高於收入增幅１﹒１個百分點，反映收入增長較疲

弱，相信受累於次季淨息差按季意外跌２點子所拖累，影響集團收入增長。



＊市帳率已偏高＊



匯控回購計劃已完成近九成，未來股價難以靠回購計劃支撐，海外地區收入增長較疲弱，相

信集中本地業務的港銀走勢會較理想。目前恆生股價市帳率已升至２﹒６７倍的較高水平，與其

高追恆生，投資者亦可考慮同業中銀香港（０２３８８），相信同樣可受惠於淨利息收入擴闊。

《香港股票分析師協會主席 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

