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即市新聞

08/08/2018 10:40

【業績預測】券商料中移動上半年利潤升２﹒０７％，惟料收入下跌

　　《經濟通通訊社記者伍嘉儀８日報道》踏入８月份業績期，三大電信商陸續放榜。中移動（
００９４１）將於明日公布上半年業績。根據《彭博》數據，預測期內通用會計準則（ＧＡＡＰ
）純利介乎６２８﹒２１億元（人民幣．下同）至６５１﹒２２億元，平均數為６３９﹒７２億
元，去年同期中移動利潤為６２６﹒７５億元，反映預料按年升２﹒０７％。
　　過去幾年內地電信業面對不同的政策出台影響，包括：營改增、「提速降費」、取消國內漫
遊費用及數據費用等。瑞信集團指，受到提速降費的政策，預料仍會影響國內電信業至今年第三
季收入增長，但預期２０１８財年不會有進一步的新政策出台。
　　不過，即使撇除政策風險，中信里昂指出，受到競爭激烈所拖累，預料上半年中移動業績疲
弱。該行估計上半年盈利按年增長１﹒８％至６３８億元，而第二季盈利按年平穩，同時預料上
半年移動服務收入按年平穩。移動業務競爭密集，因為中電信將無限數據月費下調價格一半至９
９元人民幣。該行相信，固網業務收入按年增長４５％，並將會控制良好的成本，相信能抵銷移
動業務的部分疲弱表現。
　　另外，法巴預料中移動繼續面對移動業務ＡＲＰＵ壓力，相信集團表現遜於同行，上半年收
入可能錄得按年下跌，而ＥＢＩＴＤＡ增長僅得２％。同時，該行預計中移動於２０１８至１９
年的盈利增長最慢，並預料今年派息按年平穩。

各間大行予中移動的目標價及投資評級（港元）：

　　投資銀行　　　　　　　　目標價　　　　　　　　　投資評級
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　摩根大通　　　　　　　　９７元　　　　　　　　　增持
　　瑞信　　　　　　　　　　９３﹒５元　　　　　　　優於大市
　　大和　　　　　　　　　　９１﹒８元　　　　　　　買入
　　麥格理　　　　　　　　　８５元　　　　　　　　　優於大市
　　野村　　　　　　　　　　７８元　　　　　　　　　中性
　　法巴　　　　　　　　　　７６元　　　　　　　　　持有
　　摩根士丹利　　　　　　　７０元　　　　　　　　　減持╱大市同步
　　富瑞　　　　　　　　　　６８﹒３８元　　　　　　持有
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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