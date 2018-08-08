【業績預測】券商料中移動上半年利潤升２﹒０７％，惟料收入下跌

《經濟通通訊社記者伍嘉儀８日報道》踏入８月份業績期，三大電信商陸續放榜。中移動（

００９４１）將於明日公布上半年業績。根據《彭博》數據，預測期內通用會計準則（ＧＡＡＰ

）純利介乎６２８﹒２１億元（人民幣．下同）至６５１﹒２２億元，平均數為６３９﹒７２億

元，去年同期中移動利潤為６２６﹒７５億元，反映預料按年升２﹒０７％。

過去幾年內地電信業面對不同的政策出台影響，包括：營改增、「提速降費」、取消國內漫

遊費用及數據費用等。瑞信集團指，受到提速降費的政策，預料仍會影響國內電信業至今年第三

季收入增長，但預期２０１８財年不會有進一步的新政策出台。

不過，即使撇除政策風險，中信里昂指出，受到競爭激烈所拖累，預料上半年中移動業績疲

弱。該行估計上半年盈利按年增長１﹒８％至６３８億元，而第二季盈利按年平穩，同時預料上

半年移動服務收入按年平穩。移動業務競爭密集，因為中電信將無限數據月費下調價格一半至９

９元人民幣。該行相信，固網業務收入按年增長４５％，並將會控制良好的成本，相信能抵銷移

動業務的部分疲弱表現。

另外，法巴預料中移動繼續面對移動業務ＡＲＰＵ壓力，相信集團表現遜於同行，上半年收

入可能錄得按年下跌，而ＥＢＩＴＤＡ增長僅得２％。同時，該行預計中移動於２０１８至１９

年的盈利增長最慢，並預料今年派息按年平穩。



各間大行予中移動的目標價及投資評級（港元）：



投資銀行 目標價 投資評級

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摩根大通 ９７元 增持

瑞信 ９３﹒５元 優於大市

大和 ９１﹒８元 買入

麥格理 ８５元 優於大市

野村 ７８元 中性

法巴 ７６元 持有

摩根士丹利 ７０元 減持╱大市同步

富瑞 ６８﹒３８元 持有

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