《日入而息》港交所、銀娛業績佳，國泰續蝕，港股三連升

《今天重點》﹡港交所（００３８８）下半年業務更具挑戰，北向實名制９月推出；李小加

稱暫收到ＷＶＲ及無收入生物科技公司上市申請

﹡國泰（００２９３）未見貿易磨擦對公司帶來直接影響，料下半年表現較好

﹡銀娛（０００２７）７月中場收益亦不錯，不擔心貿易戰和貨幣戰影響下半

年收益



《即日市況》﹡港股三連升，收２８３５９漲１１０點破十天廿天線，成交９３１億



《深滬股市》﹡美國落實對第二批中國商品徵稅，滬綜指收跌１﹒３％



《美元匯價》﹡美匯試衝阻力無功而還，可小注沽美元兌日圓；歐元最新報１﹒１５９８╱

００，日圓最新報１１０﹒９５╱００



《公司業績》﹡港交所（００３８８）中期賺５０﹒４１億元，升４４％，派３﹒６４元

﹡銀娛（０００２７）中期賺７２億元，增５６％，不派中期息，派特別息

５０仙；中期經調整ＥＢＩＴＤＡ升３４％，博彩收益額升三成

﹡國泰（００２９３）中期虧蝕減少至２﹒６３億元，派息１０仙

﹡雅生活（０３３１９）中期純利升近２倍至３﹒３２億元，不派中期息

﹡先進半導體（０３３５５）中期多賺２０％，不派息

﹡大成食品（０３９９９）中期扭虧賺８５０﹒５萬元人民幣，不派息

﹡常茂生物（００９５４）中期利潤按年大升２２﹒４倍，不派息

﹡珩灣科技（０１５２３）中期利潤按年升１４﹒７％，息２﹒９２港仙

﹡ＩＧＧ（００７９９）中期多賺２９％至９８６１萬美元，中期息１７﹒７

港仙

﹡朗廷（０１２７０）中期溢利升６５﹒９％，每股份合訂單位分派９仙



《公司資訊》﹡澳洲上市公司Ｇ Ｍｅｄｉｃａｌ分拆中國業務港掛牌

﹡ＡＶ策劃推廣（０８４１９）大股東澄清無質押公司股份

﹡中國金豐前行政總裁被裁定造市

﹡中駿置業（０１９６６）７月銷售４２﹒９億人幣升１倍

﹡必瘦站（０１８３０）太古城及元朗新店舖開業首四星期銷售合約５９５萬

﹡昌興（００８０３）購入河南駐馬店市商住地２６％股權

﹡中國鐵塔（００７８８）增長潛力大，公司尊重知識產權

﹡百濟神州（０６１６０）不能說何時獲利，有新產品出

﹡偉業（０１５７０）今早停牌，涉公眾持股量不符合規定

﹡國泰（００２９３）下半年表現較上半年為佳，但美元走強以及環球貿易有

不明朗；燃油成本總額升３２％，燃油對沖虧損大減八成；未見貿易磨擦對

公司帶來直接影響，料下半年表現較好

﹡港交所（００３８８）上半年滬深港通收入升１﹒３倍，債券通日均成交倍

增；港交所正與業界檢視前海交易中心是否準備就緒投入營運；港交所上半

年商品ＥＢＩＴＤＡ跌２０％，ＬＭＥ成交量升２８％；下半年業務更具挑

戰，北向實名制９月推出；李小加稱暫收到ＷＶＲ及無收入生物科技公司上

市申請

﹡南豐集團「日出康城」第六期發展項目命名「ＬＰ６」

﹡麗新發展（００４８８）旗下仍有酒店業務，出售商廈不會令租務收入減少

﹡銀娛（０００２７）７月中場收益亦不錯，不擔心貿易戰和貨幣戰影響下半

年收益

﹡瑞房（００２７２）首七個月合約物業銷售額升四成至８０﹒１１億元人幣

﹡信佳國際（００９１２）越南設廠，初期投資約２０００萬元

﹡合生創展（００７５４）７月合約銷售按年升１２０％，首七月升５０％

﹡靄華押業（０１３１９）提供分別兩項為期１２個月按揭貸款

﹡美圖（０１３５７）將美圖秀秀轉為社交平台應用，支出或影響淨利潤

﹡新地（０００１６）海璇第６座轉作服務式住宅，雷霆稱與空置稅無關



《國企紅籌》﹡光大控股（００１６５）就成立投資基金訂有限合夥協議投資新興產業

﹡遠洋集團（０３３７７）上月協議銷售額升４１％

﹡中國生物製藥（０１１７７）研發治療乳腺癌產品獲批臨床試驗



《神州民企》﹡碧桂園（０２００７）與華大基因合作，梅永紅加入碧桂園消息未證實

﹡陽光１００（０２６０８）就上東房產項目的訴訟管轄權異議提出上訴

﹡國瑞置業（０２３２９）７月簽約銷售額升４０﹒６％



《中國要聞》﹡中國首７月對美貿易總值升５％，貿易順差擴大逾６％

﹡官媒警告爭端若持續，蘋果或遭中國民族主義情緒衝擊

﹡７月美元計出口增１２﹒２％進口２７﹒３％齊勝預期

﹡中國７月人幣計進口增２０﹒９％，出口增６％

﹡海關表示首７月原油進口量增５﹒６％，天然氣增３４％

﹡專家表示未來數月進口增約一成，基建刺激大宗商品進口

﹡學者表示中國家庭債務問題逼近極限，流動性命懸一線

﹡發改委表示運用定向降準等工具為市場化債轉股提供支持

﹡慶豐包子舖混改基本完成，引入復星高科技為上市鋪路

﹡國台辦表示台灣居民大陸工作將不再需要辦理就業證

﹡報道指「以房養老保險」試點向全國推廣

﹡報道指大型內銀商談為特斯拉上海工廠提供融資

﹡廣州力爭市屬競爭類國企到２０２０年完成混改

﹡國有大行僅新增５００億債轉股落地，定向降準資金塵封

﹡天津表示非剛需購房者持有新單位半年後才可提公積金

﹡成都１１部門聯合開展樓市整治，遏制投機炒樓行為

﹡住建部對樓市調控不力城市問責，成都三亞或最先問責

﹡廈門樓市急跌，二手樓成交量跌一半，融創項目平賣

﹡人行逆回購１４連停，無淨投放或淨回籠

﹡上海警方境外抓獲「聯璧金融」平台負責人已押解回國

﹡萬科、首創底價分奪兩幅閔行住宅地，共涉資３７億元

﹡長生涉案瘋狗症疫苗證實銷往國外，今錄１７個跌停

﹡上海市證券同業公會：滬首５月近四成營業部虧損

﹡國務院成立科技領導小組，李克強任組長劉鶴任副組長

﹡西寧特鋼表示沒直接參與川藏鐵路，僅生產鐵路軸承鋼品

﹡中國７月進口大豆降，南美供應短缺逼使再進口美大豆

﹡深圳能源終止收購美國錫安項目，因未獲美國批准

﹡美國業界反對加徵關稅，商會指對美經濟影響適得其反

﹡杭州８部門聯合整治樓市亂象，查處違規房企及中介

﹡上海迪士尼度假區三季度營業利潤１３億美元增１５％

﹡滬保交所啟動國際再保險平台，提供跨境資金結算服務

﹡乘聯會表示７月廣義乘用車零售銷量按月跌７％

﹡渤海金控售飛機租賃業務三成股權，作價１７３億元

﹡中證監表示積極支持Ａ股納入富時羅素國際指數

﹡中國煤炭日進口量創四年來新高，料因夏季需求增加

﹡銀保監表示規範保險銷售行為，加強第三方網絡平台管控

﹡首７月２１家保險資管註冊產品規模１５８０億元

﹡珠海中富控股股東捷安德公司被裁定破產



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒８％，報１１０７５﹒２５點



《其他消息》﹡高院處理退休警司朱經緯襲擊途人案的定罪及判刑上訴；朱經緯上訴案，辯

方就是否提交新影片與控方爭論；朱經緯上訴案控辯雙方未完成陳詞，明早

續審

﹡工黨社民連發起遊行，促政府徹查沙中線及陳帆下台

﹡中科董事總經理潘焯鴻指離職人士中已包括知情者

﹡林卓廷促陳帆馬時亨辭職，劉國勳指政府太依賴港鐵

﹡香港年金計劃網上登記系統故障，認購登記延長至明天

﹡行政長官將於１０月１０日發表任內第二份施政報告

﹡本港７月二手居屋登記按月減少１３％，料８月成交續受壓

﹡美聯測量表示黃竹坑站第三期項目入標反應略遜惟合理

﹡深股通額度全日用８億元；滬股通額度全日用９﹒６３億

﹡ＮｏｗＴＶ平台播放五大歐洲頂級足球聯賽

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