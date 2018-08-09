《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５５８３．７５ 跌 ４５．１６點╱０．１８％
標普５００ ２８５７．７０ 跌 ０．７５點╱０．０３％
納斯達克 ７８８８．３３ 升 ４．６６點╱０．０６％
倫敦富時１００ ７７７６．６５ 升 ５８．１７點╱０．７５％
法蘭克福ＤＡＸ １２６３３．５４ 跌 １４．６５點╱０．１２％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５０１．９０ 跌 １９．４１點╱０．３５％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．９２，歐元兌美元１．１６１３
09/08/2018 08:02
《日出而作》中國加徵美商品關稅，油價插３％，道指跌納指七連升
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５５８３．７５ 跌 ４５．１６點╱０．１８％
標普５００ ２８５７．７０ 跌 ０．７５點╱０．０３％
納斯達克 ７８８８．３３ 升 ４．６６點╱０．０６％
倫敦富時１００ ７７７６．６５ 升 ５８．１７點╱０．７５％
法蘭克福ＤＡＸ １２６３３．５４ 跌 １４．６５點╱０．１２％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５０１．９０ 跌 １９．４１點╱０．３５％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．９２，歐元兌美元１．１６１３
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