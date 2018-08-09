  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/08/2018 09:44

《套期保值－蕭猷華》內地原油入口數據疲弱，油價急挫

　　《套期保值》油價昨天（８日）急挫３％，紐約期油跌２﹒２３元（美元．下同），收報
６６﹒９４元；布蘭特期油跌２﹒３７元，收報７２﹒２８元。中國海關昨天公布７月原油入口
量為年內第三低，上月每日進口量為８４８萬桶，較去年同期８１８萬桶為多。此外，市場繼續
擔心中美貿易戰升溫，會影響國內原油需求。美國能源資料協會公布上周原油庫存減少１４０萬
桶，不過仍低於分析師預估的減少３３０萬桶。紐約期油跌穿每桶６８元支持位，下個支持為
６６元。《興業金融期貨投資服務部董事　蕭猷華》

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
中國故事09/08/2018
【港童開學記】遠離填鴨 移民台灣
中國故事09/08/2018
阿里雲：從AI到IA　構建平台促AI產業化
國際動態09/08/2018
颱風「珊珊」撲東京 156航班取消
中國故事08/08/2018
【上海專訪】安邁諮詢：貿戰陰霾籠罩 中資海外併購尋求新突破
FOCUS08/08/2018
【FOCUS】順差大縮水+160億靴子落地 北京醞非關稅行動
生財有道08/08/2018
零售業務取勝 招行先拔頭籌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 X emoji™ Sports Fiesta 2018 - emoji™充氣浮床/emoji™心心眼LED咕臣

【得獎名單】【DIVA Channel】賞 Kiss Me Heroine Make持久防水濃密調控睫毛液

【etnet Bonus賞你】山頂廣場x PaperSkin「拉筋熊夏日限量版計步手帶」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN