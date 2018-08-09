《套期保值》油價昨天（８日）急挫３％，紐約期油跌２﹒２３元（美元．下同），收報
６６﹒９４元；布蘭特期油跌２﹒３７元，收報７２﹒２８元。中國海關昨天公布７月原油入口
量為年內第三低，上月每日進口量為８４８萬桶，較去年同期８１８萬桶為多。此外，市場繼續
擔心中美貿易戰升溫，會影響國內原油需求。美國能源資料協會公布上周原油庫存減少１４０萬
桶，不過仍低於分析師預估的減少３３０萬桶。紐約期油跌穿每桶６８元支持位，下個支持為
６６元。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
09/08/2018 09:44
《套期保值－蕭猷華》內地原油入口數據疲弱，油價急挫
《套期保值》油價昨天（８日）急挫３％，紐約期油跌２﹒２３元（美元．下同），收報
６６﹒９４元；布蘭特期油跌２﹒３７元，收報７２﹒２８元。中國海關昨天公布７月原油入口
量為年內第三低，上月每日進口量為８４８萬桶，較去年同期８１８萬桶為多。此外，市場繼續
擔心中美貿易戰升溫，會影響國內原油需求。美國能源資料協會公布上周原油庫存減少１４０萬
桶，不過仍低於分析師預估的減少３３０萬桶。紐約期油跌穿每桶６８元支持位，下個支持為
６６元。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
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