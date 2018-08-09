《國金與投資－曾廣標》特朗普中期選舉布陣

《國金與投資》近日，特朗普發表較少推文，皆因他要努力落區為支持者打氣，除了黨內初

選之外，俄亥俄州某區眾議員席位周二進行補選，特朗普要全力支持他的粉絲波爾特遜，對抗民

主黨的挑戰者奧干納。



＊俄州補選激烈，特朗普有隱憂＊



本來，俄州該選區一向是共和黨票倉，但由於特朗普及其粉絲開罪了不少本來支持共和黨的

白人婦女，因此，今次補選競爭激烈，票數十分接近，直至香港時間周四凌晨，由於仍未計算多

達８０００票的「缺席投票」，波爾特遜雖暫時領先１０００多票，但奧干納決不認輸。然而，

無論誰人當選，都只能做兩個多月的議員，因為１１月６日便舉行中期選舉，改選眾議院全部四

百多個席位。到時，兩人又要再鬥一番。



＊支持粉絲搶位，使共和黨內鬨＊



表面上，特朗普近幾個月由於美國經濟和股市均佳，而貿易戰表面上亦佔了先手，因而在美

國保持不錯的支持率，大約有四成至四成半。不過，面臨著全面改選的眾議院（參議院僅改選三

分一議席），特朗普很多時支持黨內的右翼粉絲參加共和黨初選，欲搶走共和黨建制派的原有議

席，因而內鬨頻頻，但特朗普我行我素。被指為「虛假新聞」的美國主流媒體，則紛紛預測共和

黨或難保持在眾議院的大多數，即是說，特朗普在後兩年的任期，將喪失共和黨同時控制兩院的

優勢。到時，不僅施政更困難，通俄門演變成彈劾的可能性亦會增加。



＊基本要求：保住兩院多數議席＊



得到國會兩院的支持，總統較易推行政策，特別是一些爭議性較少的，例如，特朗普成功大

幅減稅，有助公司盈利，利好股市，間接提高了他的聲望。不過，對「非法移民零容忍」方面，

卻由於民主黨人堅拒合作，無法在參議院獲得絕對大多數的支持而僵持不下。



由於特朗普的言行進一步令美國民眾分裂，在現時的形勢下要妥協很難，中期選舉應是選民

作出決擇的機會，可是，從現時的形勢來看，共和黨要進一步贏得更多議席並不容易，能保住對

兩院的控制權已是上上大吉。



＊農民一向親共和黨，現變犧牲品＊



向外國徵稅逼使對方買入更多美國貨品，基本上得到多數美國人的支持，然而，當變成貿易

戰之後，民眾內部也出現分化。農民向來大多數支持共和黨，他們在多個中西部州份往往起著勝

負關鍵的作用。如今，美國農產品被中國作為主要的報復對像，令到很多農戶都對特朗普怨聲載

道，雖然特朗普撥出１２０億美元作為補償，但農戶認為這不是解決方法，要求盡快與中方達成

協議，便能恢復進入龐大的中國市場。



＊宜於１０月之前，與中方達妥協＊



在農業選區，不少共和黨候選人都公開反對特朗普的關稅政策，對此，特朗普也難以找到有

聲望的粉絲透過黨內初選踼走這些「背叛者」。１０月起，是美國不少農產品出口旺季的開始，

理論上，特朗普需要在這之前與中國達成妥協以解農民之痛。事實上，若到時中國願意大幅增加

入口美國農產品，特朗普便可以進一步鞏固農民的票源。



看來，特朗普在處理貿易戰一早便有時間表，應該是在１０月之前要達成妥協，期間則盡量

增取中國以至歐盟等的最大讓步，以勝利者的姿態迎接中期選舉。



＊就算談判有成，如何落實協議！＊



美國一方面宣布將在兩星期後對第一輪另外的１６０億美元的中國貨品開徵關稅（即總共為

５００億美元），但在為黨友的拉票聚會上，特朗普卻改口說與中國的貿易戰只是小事，不難解

決，而他和習近平仍然是好朋友云云。



言行不一是瘋狂的玩火行為，然而，當特朗普密切留意補選及黨內初選的最新形勢時，還是

要多手準備。據說，負責貿易糾紛談判的美國財長姆欽和中國副總理劉鶴，已各自派出代表進行

接觸，探討恢復談判的可能性。



我對中美在美國中期選舉前恢復談判還是樂觀的，可是，上輪談判特朗普出爾反爾，只顧自

己利益改變立場，能否及時在中期選舉前達成雙方均會履行及落實的妥協，卻是未知之數！

《資深評論員 曾廣標》

