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09/08/2018 09:05

消息指，平保（０２３１８）計劃購保誠（０２３７８）亞洲業務

　　《經濟通通訊社９日專訊》外電引述消息人士指，平保（０２３１８）計劃買入保誠（０２
３７８）的亞洲保險業務。若然作出收購，將會是平保歷來最大型收購。
　　據悉，平保已向中國政府摸底，會否支持其收購；而平保正向銀行尋求可行融資渠道。不過
目前尚在初步考慮階段，不清楚成交會如何進行。
　　但昨日則有外電報道指，保誠管理層表示，不會出售亞洲業務，該業務增長迅速，該公司看
好亞洲市場，資產管理業務會增長，中信和保誠都看好雙方的合資業務。（ｍｌ）

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