騰訊急彈近３％，港股先跌後回升近２００點報２８５５５

《經濟通通訊社９日專訊》中美貿易戰影響下，港股今早低開９８點報２８２６０點，失守

１０天線及２０天線，最多曾挫１６６點至２８１９２。但下周五（１５日）放榜的騰訊

（００７００）大舉反彈近３％，帶動港股止跌回升，現漲１９６點或升０﹒６９％，最新報

２８５５５，主板成交２９７﹒５２億元。

國企指數報１０９７５，升０﹒６８％或升７３點。上證綜合指數報２７８２﹒６３，升３

８﹒５６點或升１﹒４１％，成交５８４﹒５９億元人民幣。

騰訊下周五（１５日）放榜，現價大升２﹒６９％，報３７３﹒８元；成交約１１３８萬股

，涉資４１﹒９６億元。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股（００７００） ３７３﹒８０元 升２﹒６９％

中國平安（０２３１８） ７２﹒１０元 升１﹒５５％

港交所 （００３８８） ２３２﹒２０元 升１﹒４０％

匯豐控股（００００５） ７３﹒６５元 升１﹒０３％

友邦保險（０１２９９） ６９﹒０５元 升１﹒０２％

建設銀行（００９３９） ７﹒０７元 升０﹒５７％

中石油 （００８５７） ６﹒０２元 跌０﹒８２％

中海油 （００８８３） １２﹒８６元 跌１﹒６８％

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