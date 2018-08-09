  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/08/2018 10:43

騰訊急彈近３％，港股先跌後回升近２００點報２８５５５

　　《經濟通通訊社９日專訊》中美貿易戰影響下，港股今早低開９８點報２８２６０點，失守
１０天線及２０天線，最多曾挫１６６點至２８１９２。但下周五（１５日）放榜的騰訊
（００７００）大舉反彈近３％，帶動港股止跌回升，現漲１９６點或升０﹒６９％，最新報
２８５５５，主板成交２９７﹒５２億元。
　　國企指數報１０９７５，升０﹒６８％或升７３點。上證綜合指數報２７８２﹒６３，升３
８﹒５６點或升１﹒４１％，成交５８４﹒５９億元人民幣。
　　騰訊下周五（１５日）放榜，現價大升２﹒６９％，報３７３﹒８元；成交約１１３８萬股
，涉資４１﹒９６億元。
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股（００７００）　　　３７３﹒８０元　　　升２﹒６９％
　　中國平安（０２３１８）　　　　７２﹒１０元　　　升１﹒５５％
　　港交所　（００３８８）　　　２３２﹒２０元　　　升１﹒４０％
　　匯豐控股（００００５）　　　　７３﹒６５元　　　升１﹒０３％
　　友邦保險（０１２９９）　　　　６９﹒０５元　　　升１﹒０２％
　　建設銀行（００９３９）　　　　　７﹒０７元　　　升０﹒５７％
　　中石油　（００８５７）　　　　　６﹒０２元　　　跌０﹒８２％
　　中海油　（００８８３）　　　　１２﹒８６元　　　跌１﹒６８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
中國故事09/08/2018
【京城近觀】「拍抖茶、上抖音」?抖音走紅讓商家蹭熱度
中國故事09/08/2018
【港童開學記】遠離填鴨 移民台灣
中國故事09/08/2018
阿里雲：從AI到IA　構建平台促AI產業化
國際動態09/08/2018
颱風「珊珊」撲東京 156航班取消
中國故事08/08/2018
【上海專訪】安邁諮詢：貿戰陰霾籠罩 中資海外併購尋求新突破
FOCUS08/08/2018
【FOCUS】順差大縮水+160億靴子落地 北京醞非關稅行動
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 X emoji™ Sports Fiesta 2018 - emoji™充氣浮床/emoji™心心眼LED咕臣

【得獎名單】【DIVA Channel】賞 Kiss Me Heroine Make持久防水濃密調控睫毛液

【etnet Bonus賞你】山頂廣場x PaperSkin「拉筋熊夏日限量版計步手帶」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN