《經濟通通訊社９日專訊》宏利金融（００９４５）公布，今年上半年純利２５﹒５１億加
元，按年增加１％，每股盈利１﹒２９加元，每股派季息０﹒２２加元。上半年新造業務價值錄
得７﹒９５億加元，按年增長９﹒８％。
單計第二季，純利１２﹒１８億加元，按年增加０﹒２％，每股盈利０﹒６１加元。新造業
務價值錄得４﹒１１億加元，按年增長２１﹒６％。（ｔｔ）
＊該業績之詳情，請參閱該公司之正式通告＊
09/08/2018 08:53
宏利（９４５）中期多賺１％至２５﹒５１億加元，息０﹒２２加元
《經濟通通訊社９日專訊》宏利金融（００９４５）公布，今年上半年純利２５﹒５１億加
元，按年增加１％，每股盈利１﹒２９加元，每股派季息０﹒２２加元。上半年新造業務價值錄
得７﹒９５億加元，按年增長９﹒８％。
單計第二季，純利１２﹒１８億加元，按年增加０﹒２％，每股盈利０﹒６１加元。新造業
務價值錄得４﹒１１億加元，按年增長２１﹒６％。（ｔｔ）
＊該業績之詳情，請參閱該公司之正式通告＊
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零售業務取勝 招行先拔頭籌
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