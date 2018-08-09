港股低開９８點報２８２６０，國指跌８１點報１０８２０

《經濟通通訊社９日專訊》美國昨日宣布８月２３日起對第二批１６０億美元中國商品加徵

２５％關稅。中方昨晚宣布採反制措施對１６０億美元美國貨，同樣加徵２５％關稅，並與美方

同步實施。中美貿易局勢緊張續困擾大市氣氛，道指跌４５點，報２５５８３點。標指軟不足１

點，報２８５７點。納指連升７日，升４點，收報７８８８點，創自３月以來最長升浪。

港股夜期收報２８１６６點，跌６８點，低水１９３點。港股ＡＤＲ比例指數軟６點，收報

２８３５３點。

港股低開９８點報２８２６０點，失守１０天線（２８２５４點）及２０天線（２８３３８

點）；國指跌８１點報１０８２０點。

中銀（０２３８８）現價上升１﹒０３％，報３９﹒４元，暫為升幅最大藍籌。國際油價急

挫逾３％，中海油（００８８３）跌２﹒６％，報１２﹒７４元，暫為跌幅最大藍籌。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７３﹒００元 上升０﹒１４％

港交所 （００３８８） ２２８﹒００元 下跌０﹒４４％

騰訊控股（００７００） ３６７﹒００元 上升０﹒８２％

建設銀行（００９３９） ７﹒００元 下跌０﹒４３％

中國移動（００９４１） ７０﹒５０元 上升０﹒５７％

友邦保險（０１２９９） ６８﹒４５元 上升０﹒１５％

工商銀行（０１３９８） ５﹒７４元 下跌０﹒８６％

中國平安（０２３１８） ７０﹒０５元 下跌１﹒３４％

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