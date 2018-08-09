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即市新聞

09/08/2018 09:21

港股低開９８點報２８２６０，國指跌８１點報１０８２０

　　《經濟通通訊社９日專訊》美國昨日宣布８月２３日起對第二批１６０億美元中國商品加徵
２５％關稅。中方昨晚宣布採反制措施對１６０億美元美國貨，同樣加徵２５％關稅，並與美方
同步實施。中美貿易局勢緊張續困擾大市氣氛，道指跌４５點，報２５５８３點。標指軟不足１
點，報２８５７點。納指連升７日，升４點，收報７８８８點，創自３月以來最長升浪。
　　港股夜期收報２８１６６點，跌６８點，低水１９３點。港股ＡＤＲ比例指數軟６點，收報
２８３５３點。
　　港股低開９８點報２８２６０點，失守１０天線（２８２５４點）及２０天線（２８３３８
點）；國指跌８１點報１０８２０點。
　　中銀（０２３８８）現價上升１﹒０３％，報３９﹒４元，暫為升幅最大藍籌。國際油價急
挫逾３％，中海油（００８８３）跌２﹒６％，報１２﹒７４元，暫為跌幅最大藍籌。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　７３﹒００元　　　上升０﹒１４％
　　港交所　（００３８８）　　２２８﹒００元　　　下跌０﹒４４％
　　騰訊控股（００７００）　　３６７﹒００元　　　上升０﹒８２％
　　建設銀行（００９３９）　　　　７﹒００元　　　下跌０﹒４３％
　　中國移動（００９４１）　　　７０﹒５０元　　　上升０﹒５７％
　　友邦保險（０１２９９）　　　６８﹒４５元　　　上升０﹒１５％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒７４元　　　下跌０﹒８６％
　　中國平安（０２３１８）　　　７０﹒０５元　　　下跌１﹒３４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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