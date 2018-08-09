《盤後部署》貿易戰及業績期互相影響，港股趨波動二萬九仍大阻力

《經濟通通訊社９日專訊》因為中美貿易戰情升溫，美股昨晚（８日）個別發展，道指偏軟

跌４５點或０﹒２％，至２５５８３點，納指連升第７日，上漲４點或０﹒１％，至７８８８點

。港股今早雖然跟隨低開９８點，最多下跌１６６點，但由於多隻重磅股造好，當中騰訊

（００７００）及友邦（０１２９９）大漲帶動大市反彈，其他藍籌如平保（０２３１８）、碧

桂園（０２００７）亦造好，推動港股擴大升幅，最終倒升２４８點或０﹒９％，報２８６０７

點。主板成交逾９１１億元，按日跌逾２％，國指亦升１１８點或１﹒１％，報１１０１９點。

而上證綜合指數亦收報２７９４﹒３８，急升１﹒８３％。展望業績期來臨，好友有理由繼續乘

勝追擊。



＊中國貿易戰反制美國，後市存震盪風險＊



針對美國決定自８月２３日起對約１６０億美元中國輸美產品加徵２５％的關稅，中國採取

反制措施，亦將對約１６０億美元自美進口產品加徵２５％關稅，並與美方同步實施，涵蓋油品

、鋼鐵產品、汽車和醫療設備等。中國周三宣布的最終清單與６月公布的草案有所不同，該草案

中包含原油。被加徵關稅的商品從草案中的１１４項增至３３３項，但總金額不變。為填補從清

單中去掉原油留下的缺口，中方加入了魚粉、木廢料、紙或紙板的廢碎品、金屬廢料、以及多種

類型的自行車和汽車等。消息令昨晚油價大跌，因市場擔心貿易戰有損中美兩大世界經濟體增長

，燃油需求下降。若果美方就此又向中國攤牌使出限制措施，大市將繼續承受沽壓。故恆指後市

仍然是於兩萬九千點見大阻力，後市滑落至兩萬八水平的可能也不少。



＊業績期為大市帶來支持，關注騰訊績前表現＊



另一項左右大市的因素便是企業放榜潮，隨住傳統藍籌股如太古（０００１９）、港交所

（００３８８）、匯控（００００５）、恆生（０００１１）放榜後，下星期市場將會關注科技

股的業績。下周一（１３日）舜宇（０２３８２）將公布中期業績，騰訊則於周三（１５日）放

榜，其間萬洲（００２８８）將於星期二（１４日）公布中期業績。

騰訊過去業績持績保持亮麗，以致於股價至２０１６年開始炒至今年１月方回落，早前騰訊

股價曾低見今年最低位３４０﹒４元，較歷史新高４７５﹒７２元相比回落幅度逾２８％，今日

股價重返３７０元以上，收報３７２﹒６元，較今年低位反彈約一成，暫時估值仍然吸引。因此

於公司公布業績前，其股價或能續見反彈，有利支持港股避免跌穿兩萬八關口。

國家統計局公布，７月全國居民消費價格（ＣＰＩ）按年漲２﹒１％，高於市場預期

１﹒９％，反映內地經濟增長步調不算太差，只是貿易戰會繼續為中港兩市帶來陰霾，所以總括

而言，預計港股短期將於２８０００點至２９０００點間波動。（ｆｆ）

