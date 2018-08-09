《地區經濟》日本６月核心機械訂單跌８﹒８％，跌幅為６個月最大

《經濟通通訊社９日專訊》日本６月核心機械訂單按月減少８﹒８％，跌幅為６個月來最大

。

６月核心機械訂單較上年同期增長０﹒３％，機械訂單被視為衡量未來６至９個月企業資本

開支的指標。

日本內閣府對製造業的調查預測，第三季核心訂單將下跌０﹒３％，第二季時為上升

２﹒２％。（ｍｎ）

