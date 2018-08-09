《經濟通通訊社９日專訊》日本６月核心機械訂單按月減少８﹒８％，跌幅為６個月來最大
。
６月核心機械訂單較上年同期增長０﹒３％，機械訂單被視為衡量未來６至９個月企業資本
開支的指標。
日本內閣府對製造業的調查預測，第三季核心訂單將下跌０﹒３％，第二季時為上升
２﹒２％。（ｍｎ）
09/08/2018 08:39
《地區經濟》日本６月核心機械訂單跌８﹒８％，跌幅為６個月最大
《經濟通通訊社９日專訊》日本６月核心機械訂單按月減少８﹒８％，跌幅為６個月來最大
。
６月核心機械訂單較上年同期增長０﹒３％，機械訂單被視為衡量未來６至９個月企業資本
開支的指標。
日本內閣府對製造業的調查預測，第三季核心訂單將下跌０﹒３％，第二季時為上升
２﹒２％。（ｍｎ）
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