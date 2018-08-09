《台股攻略－馮偉明》大型權值股回吐，台股今日低收

《台股攻略》台股今日開低走低，跌４７﹒１８點，收１１０２８﹒０７點，成交金額為新

台幣１２４１﹒１８億元。

雖然大立光、鴻海獲買盤支持，但台積電及國巨等收跌。台積電跌新台幣０﹒５元，收新台

幣２４７元。大立光升新台幣４０元，收新台幣５１００元。鴻海升新台幣０﹒２元，收新台幣

８５﹒２元。被動元件股今日漲跌互見，國巨震盪走低，跌近３％；立隆電跌超過１％，大毅跌

超過３％，日電貿及華容等均收黑；奇力新則升超過１％，禾伸堂開高收平，終場收新台幣

１８３元。ＭＯＳＦＥＴ及矽晶圓族群受國巨影響大跌，尼克森及環球晶圓續創波段低點。傳產

股方面，台塑四寶拉回，台泥及亞泥低檔買盤強勁，上半年獲利佳的華新亦不錯。金融股方面，

玉山金、新光金及中信金等均跌超過１％；日盛金、台新金、開發金、國泰金和富邦金收黑；兆

豐金、元大金、華南金及第一金則收漲。

台股短線料難脫區間整理格局，投資者應提防財報公布後，漲價概念股好消息出盡，台股或

會借勢下跌。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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