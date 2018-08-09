高鑫（６８０８）中期純利１７﹒５８億人幣僅增０﹒１％，不派息

《經濟通通訊社９日專訊》高鑫零售（０６８０８）宣布，截至６月３０日止中期，純利

１７﹒５８億元（人民幣．下同）按年僅增０﹒１％，每股盈利０﹒１８元，不派息。

期內，營業額５４０﹒６億元，與去年相若，毛利１２９﹒２億元，按年增２﹒７％。

（ｆｆ）



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