《午市前瞻》港股炒業績向好，短期可上望２９０００點

《經濟通通訊社９日專訊》美股昨晚個別發展，因能源股下跌及貿易緊張影響大市氣氛。道

指跌４５點或０﹒２％，至２５５８３點，納指連升第７日，上漲４點或０﹒１％，至７８８８

點。

港股今早跟隨低開９８點報２８２６０點，失守１０天線及２０天線，最多跌１６６點，幸

而隨後騰訊（００７００）及友邦（０１２９９）反彈，帶動港股倒升，半日仍漲２５５點或０

﹒９０％，報２８６１４，收復十天及廿天線。

內房回勇，國指升１０７點或０﹒９８％，午收報１１００８﹒２８點。滬指漲４８點或

上升１﹒７８％，報２７９３﹒０４點。

重磅股方面，騰訊反擊突破３７０元，半日揚２﹒３６％，報３７２﹒６元；友邦

（０１２９９）升２﹒０５％，報６９﹒７５元；港交所（００３８８）昨天放榜後，獲野村升

目標至３０７﹒９元，現升１﹒６６％，報２３２﹒８元；匯控（００００５）微揚

０﹒９６％，報７３﹒６元。太古Ａ（０００１９）今日放榜，半日升０﹒５２％，報

８７﹒２５元。



＊港鐵續跌小米獲唱好，季檢明公布恆大漲３％＊



港鐵（０００６６）沙中線工程連番爆出醜聞，加上管理層換班。昨日公布業績後急挫。最

新遭星展降目標價，由４７﹒４元降至４１﹒８元，評級由買入降至持有，今日續跌１﹒２％，

報４１﹒２元。

另一邊廂，多間大行唱好小米（０１８１０），包括大摩首予目標價２０元及增持，中金首

予２２元，小米急漲５﹒４８％，報１８﹒０８元。

恆指季檢明天（１０日）收市後公布結果，部分市值逾千億元的公司，被市場選為具備染藍

條件的股份，這些股份包括恆大（０３３３３）、安踏（０２０２０）。恆大半日升３﹒２１％

，報２５﹒７元；安踏漲４﹒５５％，報４１﹒３５元。



＊「三桶油」隨油價下滑，鋁業股半日個別發展＊



中國商務部將對１６０億美元自美國進口的商品加徵２５％的關稅，涵蓋油品、鋼鐵產品、

汽車和醫療設備。「三桶油」暫時隨油價及大市下滑，中海油（００８８３）現跌０﹒９２％，

報１２﹒９６元；中石化（００３８６）滑０﹒２６％，報７﹒５８元；中石油（００８５７）

瀉０﹒４９％，報６﹒０４元。

ＭＳＣＩ明晟公司公布，中國鐵塔（００７８８）於本月２２日被納入ＭＳＣＩ中國全股票

指數當中的標準股票及大型股指數，以及ＭＳＣＩ環球標準指數當中的標準股票及大型股指數，

中國鐵塔現揚０﹒７９％，報１﹒２７元。

有消息指，倘美國對全球鋁業龍頭俄鋁（００４８６）的制裁措施沒有解除，俄鋁擔心將發

生災難性停產，部分產品或最快於９月停產，擔心美國制裁會對全球鋁市場產生災難性。鋁業半

日個別發展，俄鋁跌３﹒１１％，報２﹒１８元；中國鋁業（０２６００）半日升９﹒１２％，

報３﹒５９元，破１０天線（２﹒３０８元）及２０天線（２﹒２９４元）；洛陽鉬業（０３９

９３）升５﹒７６％，報３﹒６７元。

中國數碼信息（００２５０）中期溢利將不少於３﹒４億元，逆市飆近２９﹒５１％，報０

﹒０７９元，破１０天線（０﹒０６５元）及２０天線（０﹒０６７元），為半日升幅最大股。



＊黃志陽：預測騰訊業績之前股價可看３８０元＊



近日大市再現反彈，股評人黃志陽向《經濟通通訊社》表示，近日人民幣回升，加上內地股

市向好，帶動港股積極向上。此外，雖然中美貿易戰消息繼續出爐，但投資者普遍已快速消化，

並選擇性地受好消息牽引，反映大市短期內有支持，受業績期帶動下，預料恆指可短期上望

２９０００點關口，支持位在２８０００點。

今日多隻龍頭藍籌發力，其中騰訊走勢凌厲，黃志陽認為，美國科技股企穩，

Ｆａｃｅｂｏｏｋ股價反彈都對騰訊有正面影響，雖然早前有多間大行唱淡而拖低股價，但騰訊

業績期臨近，料有多個補倉盤追貨，預測騰訊業績前可看３８０元，業績後有機會再現

３９０元。

碧桂園同樣回升，他認為除了人民幣因素之外，多間房企公布７月份的銷售數據都十分亮麗

，因此出現資金追貨。對中線投資者而言現價不算太貴，但如果撈貨可看低位１１﹒５元，止賺

位約在１２﹒５至１３元附近。

對於中國鐵塔極速被ＭＳＣＩ納入指數，黃志陽認為，雖然此可看作利好消息，但由於中國

鐵塔屬穩定業務，股價未必有爆炸性增長，加上該股以下限定價，反映市場認購不強，股價上升

因素還看管理層是否每年派五成息。操作方面，由於現時鐵塔有不少基金持貨，如遇上跌市有機

會失守招股價，未有持貨人士可考慮１﹒１元左右位置撈底，但上望空間只有現價

（１﹒２７元）的５％至１０％左右。（ｕｌ、ｋｔ）

