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即市新聞

09/08/2018 15:39

《美元走勢－羅明立》憂慮無協議「脫歐」，英鎊恐下試１﹒２７

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒０９　　　１１０﹒６９　　　１１１﹒００
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１６１７　　　１﹒１５９７　　　１﹒１５９９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８８０　　　１﹒２８６０　　　１﹒２８７０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９４１　　　０﹒９９１９　　　０﹒９９２７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９０　　　７﹒８４８０　　　７﹒８４８０

　　《美元走勢》中美貿易戰持續，令市場的避險資金集中在美元，美元在近個多月都維持橫行
偏強的狀態，美匯指數主要在９４至９５﹒５之間上落，未有明顯方向。加上昨日（８日）沒有
重要數據公布，所以美匯指數昨日亦窄幅上落，保持在９５水平之上。英倫銀行行長卡尼在近期
央行議息後的言論警告英國跟歐盟可能出現無協議「脫歐」，其後貿易大臣亦作出同樣的暗示，
最新消息指首相已就此作出準備。脫歐進展令市場憂慮，英鎊明顯受到更大的沽壓，如美元能維
持近期的強勢，英鎊可能要下試１﹒２７００╱５０的支持。
　
＊紐央：憂貿易爭端影響經濟＊
　
　　紐西蘭央行今日（９日）議息維持利率不變，行長對環球貿易爭端對經濟造成的影響表達憂
慮，同時下調增長預測，更推遲加息的時間，甚至提到若經濟轉弱，不排除推出措施支持經濟。
鴿派言論令紐元跌至０﹒６６７０附近。英鎊及紐元近期一直受制５０天線，短期應繼續面對沽
壓，除非美元轉弱，否則不宜隨便博反彈。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１０﹒５０　　　１０９﹒４０　　　１１１﹒００
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１６００　　　１﹒１４５０　　　１﹒１６５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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