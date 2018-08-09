《美元走勢－羅明立》憂慮無協議「脫歐」，英鎊恐下試１﹒２７

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１１﹒０９ １１０﹒６９ １１１﹒００

歐元╱美元 １﹒１６１７ １﹒１５９７ １﹒１５９９

英鎊╱美元 １﹒２８８０ １﹒２８６０ １﹒２８７０

美元╱瑞郎 ０﹒９９４１ ０﹒９９１９ ０﹒９９２７

美元╱港元 ７﹒８４９０ ７﹒８４８０ ７﹒８４８０



《美元走勢》中美貿易戰持續，令市場的避險資金集中在美元，美元在近個多月都維持橫行

偏強的狀態，美匯指數主要在９４至９５﹒５之間上落，未有明顯方向。加上昨日（８日）沒有

重要數據公布，所以美匯指數昨日亦窄幅上落，保持在９５水平之上。英倫銀行行長卡尼在近期

央行議息後的言論警告英國跟歐盟可能出現無協議「脫歐」，其後貿易大臣亦作出同樣的暗示，

最新消息指首相已就此作出準備。脫歐進展令市場憂慮，英鎊明顯受到更大的沽壓，如美元能維

持近期的強勢，英鎊可能要下試１﹒２７００╱５０的支持。



＊紐央：憂貿易爭端影響經濟＊



紐西蘭央行今日（９日）議息維持利率不變，行長對環球貿易爭端對經濟造成的影響表達憂

慮，同時下調增長預測，更推遲加息的時間，甚至提到若經濟轉弱，不排除推出措施支持經濟。

鴿派言論令紐元跌至０﹒６６７０附近。英鎊及紐元近期一直受制５０天線，短期應繼續面對沽

壓，除非美元轉弱，否則不宜隨便博反彈。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１０﹒５０ １０９﹒４０ １１１﹒００

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１６００ １﹒１４５０ １﹒１６５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

