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即市新聞

09/08/2018 08:09

《本港樓市》４大行加Ｈ按息，封頂息率２﹒３５厘

　　金管局「溫馨提示」下，花旗日前率先加按息及上調封頂息率，隨即掀起新一輪加按息潮，
４大銀行昨（８日）傍晚起相繼公布加按息０﹒１至０﹒２厘，令市場Ｈ按封頂息率最高至
２﹒３５厘水平。
　　分析指，是次加息幅度溫和，紓緩銀行息差效用小，銀行下半年加Ｐ（最優惠利率）機會仍
高，至於對買家心理作用多於實際供款負擔影響，冷卻樓市熾熱氣氛有限。
　　政府６月底推出新房策，據悉當時金管局已向銀行收集按揭息率情況，但礙於當時１個月拆
息呈升勢，已有個別銀行醞釀加息及上調封頂息率，局方未能即時出手。
　　惟近期短期拆息利率掉頭回落，１個月拆息昨報１﹒３５厘，７月起銀行相繼調高定存優惠
吸客，令資金成本上升，且市場存在美國加息及貿易戰等不明朗因素，為提升銀行對風險管理的
關注，金管局早前向部分銀行給予「溫馨提示」要求銀行加息。
　　花旗日前加息後，多間中小型銀行跟隨上調封頂息率，包括永隆及建行亞洲等。隨後大行中
銀（０２３８８）亦加入戰團，帶動其他大行匯豐、渣打（０２８８８）、恆生（０００１１）
及東亞（０００２３）響應，將新造按揭的Ｈ按封頂息率由２﹒１５厘上調至２﹒３５厘，加幅
０﹒２厘；Ｐ按實際息率加０﹒１厘，至２﹒２５厘，下周一（１３日）起生效。兩日內有約７
間主流銀行相繼加息。《香港經濟日報》

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