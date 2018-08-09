《經濟通通訊社９日專訊》繼較早時發表今年６月對外商品貿易的貨值統計數字後，政府統
計處今日再公布，今年６月與去年同月比較，香港的商品整體出口貨量上升０﹒７％，而商品進
口貨量亦升１﹒７％。
總結今年上半年，香港的商品整體出口貨量按年上升６﹒７％，而商品進口貨量上升
７﹒９％。
今年６月，商品整體出口價格按年上升２﹒７％。同時，商品進口價格上升２﹒９％。今年
上半年，商品整體出口價格按年上升２﹒５％，而商品進口價格上升２﹒６％。（ｃｌ）
09/08/2018 16:35
【本港經濟】上半年香港商品出口貨量按年升６﹒７％
《經濟通通訊社９日專訊》繼較早時發表今年６月對外商品貿易的貨值統計數字後，政府統
計處今日再公布，今年６月與去年同月比較，香港的商品整體出口貨量上升０﹒７％，而商品進
口貨量亦升１﹒７％。
總結今年上半年，香港的商品整體出口貨量按年上升６﹒７％，而商品進口貨量上升
７﹒９％。
今年６月，商品整體出口價格按年上升２﹒７％。同時，商品進口價格上升２﹒９％。今年
上半年，商品整體出口價格按年上升２﹒５％，而商品進口價格上升２﹒６％。（ｃｌ）
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