【本港經濟】上半年香港商品出口貨量按年升６﹒７％

《經濟通通訊社９日專訊》繼較早時發表今年６月對外商品貿易的貨值統計數字後，政府統

計處今日再公布，今年６月與去年同月比較，香港的商品整體出口貨量上升０﹒７％，而商品進

口貨量亦升１﹒７％。

總結今年上半年，香港的商品整體出口貨量按年上升６﹒７％，而商品進口貨量上升

７﹒９％。

今年６月，商品整體出口價格按年上升２﹒７％。同時，商品進口價格上升２﹒９％。今年

上半年，商品整體出口價格按年上升２﹒５％，而商品進口價格上升２﹒６％。（ｃｌ）

