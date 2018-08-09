太古半年賺１３５億升逾１１％，太Ａ息１﹒２元，太Ｂ派２４仙

《經濟通通訊社９日專訊》太古Ａ（０００１９）、大古Ｂ（０００８７）公布，截至

２０１８年６月３０日止六個月溢利１３５﹒０１億元，按年增１１﹒２３％。太Ａ每股盈利

８﹒９９元，太Ｂ１﹒８元。太Ａ派第一次中期息１﹒２元，太Ｂ派２４仙。

期內公司收益４２２﹒６５億元，按年增５﹒３６％；營業溢利１８６﹒９５億元升６％。

（ｈｏ）



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