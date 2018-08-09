九倉中期賺２８﹒６億跌６６﹒２％，息０﹒２５元

《經濟通通訊社９日專訊》九倉（００００４）公布截至本年６月３０日止中期業績，純利

２８﹒６億元，按年跌６６﹒２％，每股盈利０﹒９４元，派第一次中期息０﹒２５元。

期內，收入７８﹒２３億元，跌５４﹒１５％，營業盈利２７﹒６８億元，跌６７﹒６４％

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