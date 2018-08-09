《經濟通通訊社９日專訊》九倉（００００４）公布截至本年６月３０日止中期業績，純利
２８﹒６億元，按年跌６６﹒２％，每股盈利０﹒９４元，派第一次中期息０﹒２５元。
期內，收入７８﹒２３億元，跌５４﹒１５％，營業盈利２７﹒６８億元，跌６７﹒６４％
。（ｈｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
09/08/2018 12:16
九倉中期賺２８﹒６億跌６６﹒２％，息０﹒２５元
《經濟通通訊社９日專訊》九倉（００００４）公布截至本年６月３０日止中期業績，純利
２８﹒６億元，按年跌６６﹒２％，每股盈利０﹒９４元，派第一次中期息０﹒２５元。
期內，收入７８﹒２３億元，跌５４﹒１５％，營業盈利２７﹒６８億元，跌６７﹒６４％
。（ｈｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
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