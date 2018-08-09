中移動半年賺６５６﹒４億人幣升４﹒７％，息１﹒８２６港元

《經濟通通訊社９日專訊》中國移動（００９４１）公布截至今年６月底止半年盈利為

６５６﹒４１億元（人幣．下同）上升４﹒７％，每股盈利３﹒２１元，派中期１﹒８２６港元

。

期內營運收入３９１８﹒３２億元升，增長０﹒７６％。（ｅｃ）





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