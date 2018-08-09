《經濟通通訊社９日專訊》據《南韓經濟日報》引述創業投資界消息人士稱，騰訊
（００７００）同意以每股６５萬韓圜收購網游「絕地求生」的開發商司Ｂｌｕｅｈｏｌｅ約
８﹒５％股權，交易總價值接近５０００億韓圜（折合約３５﹒７９億港元）。
報道指，雙方明天（１０日）將會簽署協議。交易完成後，騰訊在Ｂｌｕｅｈｏｌｅ的持股
量將會增至１０％。騰訊去年以７０００億韓圜從創投公司收購了Ｂｌｕｅｈｏｌｅ約１﹒５％
股權。
據報，Ｂｌｕｅｈｏｌｅ的股份在場外交易市場的價格約為５０萬韓圜。（ｃｌ）
09/08/2018 16:50
外媒：騰訊將成為遊戲開發商Ｂｌｕｅｈｏｌｅ第二大股東
《經濟通通訊社９日專訊》據《南韓經濟日報》引述創業投資界消息人士稱，騰訊
（００７００）同意以每股６５萬韓圜收購網游「絕地求生」的開發商司Ｂｌｕｅｈｏｌｅ約
８﹒５％股權，交易總價值接近５０００億韓圜（折合約３５﹒７９億港元）。
報道指，雙方明天（１０日）將會簽署協議。交易完成後，騰訊在Ｂｌｕｅｈｏｌｅ的持股
量將會增至１０％。騰訊去年以７０００億韓圜從創投公司收購了Ｂｌｕｅｈｏｌｅ約１﹒５％
股權。
據報，Ｂｌｕｅｈｏｌｅ的股份在場外交易市場的價格約為５０萬韓圜。（ｃｌ）
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