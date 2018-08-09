《再戰明天》日本及港英公布第二季經濟增長，新聞集團派業績

《經濟通通訊社９日專訊》明日，新聞集團於收市後公布業績，澳洲央行公布議息結果。本

港、日本和英國公布第二季經濟增長。



＊新聞集團盤後派業績，澳洲央行公布貨幣政策聲明＊



新聞集團將於美股收市後公布業績。

在外圍重要經濟活動上，本港時間明早９：３０ａｍ，澳洲央行公布貨幣政策聲明。



＊日本公布第二季經濟增長＊



在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布第二季名義國內生產總值，季率料由下滑

０﹒４％升上０﹒２％；國內生產總值（經季節調整）季率料由下滑０﹒２％升上０﹒３％；國

內生產總值（環比）季率料由下滑０﹒６％升上１﹒４％。日本７月生產者物價指數月率料維持

於０﹒２％；年率料由２﹒８％升上２﹒９％。



＊本港和英國公布第二季經濟增長＊



明午１２：３０ｐｍ，日本公布６月第三產業指數，月率料由０﹒１％降至下滑０﹒３％。

１：００ｐｍ，新加坡公布６月零售銷售（經季節調整），年率料由０﹒１％升上１﹒２％。

２：４５ｐｍ，法國公布６月工業生產，月率料由下滑０﹒２％升上０﹒５％；年率料由下滑

０﹒９％升上１﹒４％。

４：３０ｐｍ，香港公布第二季國內生產總值（經季節調整）；季率料由２﹒２％放緩至

０﹒２％；年率料由４﹒７％降至３﹒９％。

同時，英國公布第二季國內生產總值，季率料由０﹒２％擴張至０﹒４％；年率料由

１﹒２％升上１﹒３％；月率料由０﹒３％放緩至０﹒２％。英國６月工業生產月率料由下滑

０﹒４％升上０﹒３％；年率料由０﹒８％回落至０﹒７％。英國６月服務業指數月率料由

０﹒３％下滑至０﹒２％。英國第二季進口季率料由下滑０﹒２％升上０﹒８％；出口季率料由

持平升上０﹒７％。



＊恆生指數第二季檢討，裕元派業績＊



在本港，明日，恆生指數公布第二季檢討結果。

明日公布業績的公司有：富智康（０２０３８）、華潤水泥控股（０１３１３）、李寧

（０２３３１）、同方友友（０１８６８）、彩星集團（００６３５）、彩星玩具（００８６９

）、寶勝國際（０３８１３）、同方泰德（０１２０６）、裕元集團（００５５１）、中升控股

（００８８１）、卜蜂蓮花（００１２１）和卜蜂國際（０００４３）。（ｈｏ）

