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即市新聞

09/08/2018 19:10

《再戰明天》日本及港英公布第二季經濟增長，新聞集團派業績

　　《經濟通通訊社９日專訊》明日，新聞集團於收市後公布業績，澳洲央行公布議息結果。本
港、日本和英國公布第二季經濟增長。

＊新聞集團盤後派業績，澳洲央行公布貨幣政策聲明＊

　　新聞集團將於美股收市後公布業績。
　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早９：３０ａｍ，澳洲央行公布貨幣政策聲明。

＊日本公布第二季經濟增長＊

　　在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布第二季名義國內生產總值，季率料由下滑
０﹒４％升上０﹒２％；國內生產總值（經季節調整）季率料由下滑０﹒２％升上０﹒３％；國
內生產總值（環比）季率料由下滑０﹒６％升上１﹒４％。日本７月生產者物價指數月率料維持
於０﹒２％；年率料由２﹒８％升上２﹒９％。　

＊本港和英國公布第二季經濟增長＊
　
　　明午１２：３０ｐｍ，日本公布６月第三產業指數，月率料由０﹒１％降至下滑０﹒３％。
１：００ｐｍ，新加坡公布６月零售銷售（經季節調整），年率料由０﹒１％升上１﹒２％。　
２：４５ｐｍ，法國公布６月工業生產，月率料由下滑０﹒２％升上０﹒５％；年率料由下滑
０﹒９％升上１﹒４％。
　　４：３０ｐｍ，香港公布第二季國內生產總值（經季節調整）；季率料由２﹒２％放緩至
０﹒２％；年率料由４﹒７％降至３﹒９％。
　　同時，英國公布第二季國內生產總值，季率料由０﹒２％擴張至０﹒４％；年率料由
１﹒２％升上１﹒３％；月率料由０﹒３％放緩至０﹒２％。英國６月工業生產月率料由下滑
０﹒４％升上０﹒３％；年率料由０﹒８％回落至０﹒７％。英國６月服務業指數月率料由
０﹒３％下滑至０﹒２％。英國第二季進口季率料由下滑０﹒２％升上０﹒８％；出口季率料由
持平升上０﹒７％。　　　　

＊恆生指數第二季檢討，裕元派業績＊

　　在本港，明日，恆生指數公布第二季檢討結果。
　　明日公布業績的公司有：富智康（０２０３８）、華潤水泥控股（０１３１３）、李寧
（０２３３１）、同方友友（０１８６８）、彩星集團（００６３５）、彩星玩具（００８６９
）、寶勝國際（０３８１３）、同方泰德（０１２０６）、裕元集團（００５５１）、中升控股
（００８８１）、卜蜂蓮花（００１２１）和卜蜂國際（０００４３）。（ｈｏ）

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