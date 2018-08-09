《小傳日記》無懼貿易戰升溫，魚缸四連漲醒神！



《小傳日記》花旗國噚日（８日）宣布８月２３日起，對第二批１６０億美金嘅神州商品加

徵２５巴仙關稅，神州方面終於還手，採取反制措施對１６０億美金花旗貨同樣加徵２５巴仙關

稅，仲要同花旗國方面同步實施添！消息一出不但震壞咗油價走勢，而花旗國道指亦腳仔軟跌

４５點，報２５５８３點。標指軟不足１點。納指就連升７日，升４點。

香江魚缸方面，受貿易戰影響今朝亦低開９８點，曾經失守１０天線（２８２８８點）同

２０天線（２８３５５點）。不過估唔到嘅係，缸友原來都憧憬業績期，而部分上市公司又真係

交到好成績出嚟，令到魚缸又有返生氣。唔單止ＱＱ（００７００）升破３７０銀關卡，連

ＡＩＡ（０１２９９）、吉利（００１７５）、平保（０２３１８）、碧桂園（０２００７）都

有返起色，大家都有大約２巴仙至３巴仙升幅，而蒙牛（０２３１９）直頭彈高近５巴仙成為最

好藍戰士，所以最終魚缸跳起近１巴仙或２４８點，報２８６０７點，四日連升９３０點或逾３

巴仙。主板成交９１１億銀減少逾２巴仙。國貨就衝前１巴仙或１１８點，報１１０１９點。

Ａ場今日亦可喜可賀，阿爺公布，７月全國居民消費價格（ＣＰＩ）按年漲２﹒１巴仙，高

於孖屐預期１﹒９巴仙，所以Ａ場有近２巴仙或５０點落袋，報２７９４點。



＊ＱＱ彈得好金蝶志氣高，升得咁開心擎天軟件跟＊



下星期三（１５日）係ＱＱ同金蝶（００２６８）嘅放榜日，今日ＱＱ就偷步跑到上去

３７２﹒６銀，升咗逾２巴仙。瑞信之前都有講維持騰訊「跑贏大市」評級，「他屐」都係維持

４９６銀，興華資本就維持５００銀。好彩金蝶都唔差，股份今日突然炒高，仲威到以

１０﹒８６銀創歷史新高添，埋單都升近１２巴仙報１０﹒７６銀！大家升得咁開心，作為一份

子嘅擎天軟件（０１２９７）又點可以離群呢？所以一齊跳上近４巴仙，報２﹒９７銀。

中興（００７６３）（深：００００６３）發布５Ｇ網絡智能化白皮書，Ｈ仔早前窄幅上落

咗一排後，依家終於可以跳高啲升逾９巴仙，收復１０天線（１２﹒８５２銀）報１３銀，Ａ仔

個邊仲漲停埋添！



＊中移動驚喜友邦亦神氣，平保就放榜今日升得爽＊



中移動（００９４１）上半年都無偷懶，今日（９日）見到佢嘅成績都幾令缸友安慰。孖屐

都係估佢賺６３４億銀人仔，最後出嚟係多咗逾２２﹒４億人仔，派中期息１﹒８２６銀！所以

缸友都好有信心，無懼大摩唱淡降他屐至７０銀，今日中移動都飛起近２巴仙，報７１﹒３銀收

工。ＡＩＡ今朝高開之後節節上升，慢慢跑到收工前報６９﹒６銀，跳起近２巴仙。

今日仲聽到有消息話平保（０２３１８）計劃買入保誠（０２３７８）嘅亞洲保險業務。哇

！如果係真嘅話，就會係平保歷咁多年嚟來最大型嘅收購。不過都要等等平保已同祖國政府摸下

茶杯底啦，都未知成唔成到事呢。而且，其實噚日保誠都已經話唔會賣，所以究竟呢單料堅定流

，都真係無人知。不過啲風吹吹下，加上平保２１號就放榜啦，所以今日都彈得幾高，走上近２



＊小米獲祝福伴隨大升幅，鐵塔成交足入摩獲祝福＊



小米（０１８１０）今日氣勢如虹，獲得大摩第一次嘅祝福，首予「他屐」２０銀，評級

「增持」；而中金就睇得再高Ｄ，畀咗２２蚊「他屐」，其他大行瑞信、摩通同高盛都齊齊唱好

佢。咁多利好消息帶動，小米理所當然彈高逾５巴仙，全日報１８﹒０８銀，認真威水。

另一邊廂，噚日先上場嘅中國鐵塔（００７８８），好快就被ＭＳＣＩ明晟公司睇中，話今

個月２２號將佢納入ＭＳＣＩ中國指數，及環球標準指數嘅標準股票同埋大型股指數組別入面，

收市就只係跳起近２巴仙，僅僅上番水面，但係成交就相當高，有逾２０億銀添！

藍戰士生發發（００３８８）噚日中午放榜成績都相當亮眼，今日仲獲得野村唱好，將「他

屐」升至３０７﹒９銀，全日順水推舟揚起逾１巴仙，報２３２﹒２銀，叻叻！



＊季檢快揭盅黑馬向前衝，恆大急急升安踏亦起勁＊



話咁快藍戰士指數季檢又到，而聽日魚缸收工後，恆指公司就會公布結果，唔少「染藍」大

熱已經被缸友偷步炒上，而佢地隻隻都大大份，坐底有千億市值，當中，市值最大兼大熱門嘅四

條三恆大（０３３３３），前幾日一個盈喜，股價就炒到上天，今日就炒高逾５巴仙，報

２６﹒２５銀。

跟Ｎｉｋｅ同三葉草（Ａｄｉｄａｓ）搵食嘅紡織大佬申洲（０２３１３）上次就食咗檸檬

，但佢勝在夠硬淨，業務年年省鏡兼派息豪爽，又有行業代表性，今次繼續成為「染藍」大熱，

申洲今朝一度跣低近３巴仙，但隨即有唔少缸友撈底，最終跳彈床彈起逾２巴仙，報９５﹒５銀

。

磚頭佬融創（０１９１８）市值只有約千億左右，同四條三恆大差九條街，但都係染藍黑馬

，全日炒起近逾７巴仙，報２４﹒７５銀。今年持續熱炒嘅醫藥佬都有望染藍，繼石藥

（０１０９３）之後，中生製藥（０１１７７）都有可能被揀中，全日彈起近２巴仙，報

１０﹒４６銀。

波鞋佬安踏（０２０２０）同燃氣佬神州燃氣（００３８４）直情被缸友視為大熱門，安踏

爆上近半成，報４１﹒３銀。神州燃氣冇乜料到，升咗唔夠１巴仙，報３０﹒９５銀。請請！



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