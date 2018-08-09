《真知灼見－溫灼培》金價會否跌穿１２００美元？

《真知灼見》世界黃金協會（ＷｏｒｌｄＧｏｌｄ Ｃｏｕｎｃｉｌ）最新報告顯示，全球

第二季黃金總需求量為９６４﹒３噸，按季按年分別跌３﹒１％及４﹒２％。面對美元整體強勢

，人民幣及印度盧比匯價均見顯著回落，加上在中美貿易戰的陰霾下，全球黃金於今年第二季的

跌幅可說尚算輕微。在眾需求中，黃金首飾需求繼續排行首位，佔總需求量達５３％，其次是投

資需求佔總需求量２９％。至於中央銀行及工業用金的需求則各佔９﹒２％及８﹒６％。而這四

大項的黃金需求比例與過往基本上是一致。



＊黃金次季總供應按年增逾３％＊



黃金供應方面，２０１８年第二季黃金總供應量為１１２０﹒２噸，按季按年分別增長

１﹒２％及３﹒１％。當中礦產金及再生金數字均見增長。而按照筆者採用路透社提供的收市價

計算，２０１８第二季現貨黃金的平均價格為１３０５美元，較第一季１３２９美元平均價低。

世界黃金協會的第二季黃金供求報告對金價前景提供一個很差的背景。報告中有數個資料值

得我們關注。首先，就是黃金平均價於第二季出現回落，但仍未能刺激市場對黃金於該季的需求

。相反，供應在黃金價格下跌之下卻有所增加，這是一個相當壞的訊息。出現這情況可能與強美

元有關。美元強使產金國本幣跌。使就是金價回落，由於轉換成其本幣後產金商仍有利可圖，驅

使其繼續增加生產。



＊內地消費者金飾購買力將下降＊



展望第三季黃金需求情況有兩點值得考慮。首先，印度貨幣盧比踏入７月份兌美元匯價雖然

相對穩定，但隨著人民幣兌美元匯價踏入７月份跌幅有所擴大，我們可想像，中國消費者於第三

季對黃金首飾的購買力料會進一步被削弱。這可視為不利第三季的金價發展。但話說回來，現時

金價已回落至１２１４美元，相較第二季平均價格１３０５美元低近１００美元。相信這亦可為

金價帶來一定支持。另要留意，１２００美元被譽為是不少新金礦的平均成本價。不是說這水平

不能被跌破，只是如金價長期跌低於此水平，相信不少新金礦將會停產。屆時在供應減少下料亦

可助金價回升。

綜合上述分析，由於現在金價已相當靠近１２００美元，不能謂其不會跌破。但除非中美貿

易戰嚴重惡化損害到中國經濟以至中國消費者對黃金的需求。否則，現階段料金價未有足夠理據

大舉跌穿１２００美元。我們必須再等待多一個季度的黃金供求數據以衡量當金價跌至靠近

１２００美元情況下全球對黃金的供求有否增減，才能確定下一步的金價方向。不過一點相對明

顯，由於人民幣匯價已較第二季回落不少。而第二季黃金平均價為１３０５美元，而當時市場未

見對黃金有著大量需求。這意味短期內金價要重上１３００美元並非易事。也就是說，就是金價

不跌也暫難有上升理據。



＊高端電子產品刺激需求欠理據＊



最後值得留意，過去一直有部分市場分析指，隨著環球消費者對高端電子產品需求增加，而

這些產品由於在生產過程往往會用上較多黃金，這可利於推升整體黃金需求。但從世界黃金協會

最新報告所見，工業用金於過去十個季度，基本上是相當穩定，需求約在每季６０至７０噸之間

。所以上述有關市場對高端電子產品需求增有望刺激黃金需求，這分析並不成立。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

