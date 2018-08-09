《保險睿見－謝佩蘭》危疾保上車盤，保費日低至３元可獲癌症保障

《保險睿見》買樓「上車」是很多人的願望，不過近年樓價急升，「上車」並不容易！其實

，我們除了關心置業的問題，亦都要關顧到自己和家人的保障，為未來造好準備。大家又有沒有

想過，危疾保險都有「上車盤」，以一個相宜的保費，給年輕客戶一個基本入門的選擇，應付癌

症發病率日漸年輕化的趨勢。

香港新確診癌症個案每年上升，在２０１５年更錄得歷史性高位，其中以２０至４４歲人士

的升幅尤其顯著，而在過去１０年間，此年齡組別人士的癌症病發率增長達９％。而且，根據

２０１８年ＡＩＡ健康生活指數調查顯示，市民在支付危疾治療費用面對潛在龐大財務差距，當

中預計能負擔的癌症醫療費用較實際支出少２３％。如果在事業剛剛起步、家庭幸福美滿的時候

不幸患癌，患者或會措手不及、驟失預算，所以一個危疾保障方案更形重要。

最近市面上有危疾保險，投保門檻較低，每日可以低至３元的相宜保費，讓客戶可獲得

１００萬港元（最高可投保１５０萬港元）的常見癌症－－大腸癌、肺癌、乳癌及前列腺癌的指

定保障。計劃亦兼備人壽保障成分，並承諾保證續保至８０歲。這類保費相宜的危疾方案，特別

針對年輕人的經濟能力，讓他們獲享周全保障。

一旦受保人不幸確診受保癌症，將獲得一筆過１００％的賠償；而如果患上指定原位癌或早

期惡性腫瘤的受保人，可獲預支２０％保額，享有早期危疾保障，助客戶及早安心對抗病魔。受

保人之後若然被確診指定癌症或不幸身故，則可獲餘下８０％原有保額的賠償。

很多人都有一種誤解，認為年青人普遍身體較健康，較少機會患上嚴重疾病，但近年危疾有

年輕化趨勢，所以投保危疾保險是越年輕越好。首先，因為年紀越少，保費會越低。而且，當年

紀大身體出現嚴重疾病，有可能要付額外保費，更加有機會不獲受保。所以，應趁年輕時投保基

本保障，之後再因應不同人生階段，再考慮其他的保障方案。

《友邦香港及澳門企業業務、策略及財富管理總經理 謝佩蘭》

