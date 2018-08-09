《投資領域－譚家駿》市況縱波動，中國股市前景維持正面

《投資領域》中美貿易糾紛近日出現新發展，有消息傳出美國計劃對２０００億美元中國進

口商品的額外加徵稅率由１０％升至２５％，市場因而再次受到衝擊。然而，我們認為市況短線

雖然波動，但不損中國股市長期投資價值，所以投資者應趁機吸納優質股。



＊空調生產商表現出色＊



在投資機遇方面，消費是中國投資的重要主題，好像中國一家空調製造商的表現一直出色。

公司在９０年代進行股權改革，國有持股比重持續跌至５０％之下。另外，有賴優秀管理層帶領

發展，過去１５年的平均股東回報率達２８％，每股盈利的年複合增長率亦達約２８％。

展望未來，隨著中國居民財富持續上升，以及企業營商環境好轉，不論是一般家庭或商用空

調的需求預期皆會持續增長。另外，受環保要求趨嚴推動，落後產能淘汰亦有助優質企業增加市

場份額，提高盈利表現。還有，受惠產品質素提升，公司產品已成功打入海外多個市場，為增長

帶來強勁動力。因此，前景能保持正面。



＊轉機股具吸引潛力＊



除此以外，受惠經濟穩健成長，個別基本因素正出現改善的轉機股亦是具潛力的選擇。

近日我們買入了一家中國乳業龍頭企業，公司於２０１６年經歷了重大困難，附屬公司盈利

嚴重倒退，因而需更換其首席執行官，為銷售團隊引入新的獎勵計劃，以及要重新定位為健康食

品供應商。

到２０１７年，對該龍頭乳企可說是轉勢的關鍵年，很多關鍵業務及產品線呈現強勁復甦。

產品組合改善令利潤有良好擴張，營運現金流因為有更佳的庫存管理上升。此外，在品牌重建及

足球贊助方面開始收效，所以市佔率於去年取得增長，總營業額按年上升１２％，銷量增長９％

，淨利達２７億人民幣的歷史新高。我們相信公司的利潤未來能保持好轉趨頭，並會觸發估值獲

向上重估。

另外，我們亦看好一家國務院國有資產監督管理委員會旗下的糧油食品公司重組後的前景，

其發展亦處轉勢階段。於２０１６年，公司在中國農作穀物業排名已為首位，但仍被安排與排名

第三的同業合併，以進行改革。在重組後，該糧油企業轉化為資產經理，負責監管１８家專門企

業，而每間企業會負責自己營運、管理層委任及員工安排。糧油公司的總部會安排董事到董事局

，但就不會參與日常業務運作。

重組目標是使到該糧油食品企業更商業化及擁有更強的競爭力，繼而提高回報及盈利能力，

並確保中國日後於國際穀物及食品供應的安全能提高。在重組後，糧油食品集團的盈利已顯著上

升，旗下相關上市企業營運表現也見大改善。

整體來看，中國股市短期雖然仍受不明朗因素困擾，但估值已具吸引力，投資者可發掘具潛

力的股份趁低收集。《首域投資（香港）分銷業務董事 譚家駿》

