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即市新聞

09/08/2018 10:00

《積金人語－陸劍平》以半自由形式暢遊積金大世界

　　《積金人語》踏入暑期時間，相信不少讀者都會選擇出國旅遊，好好「充電」一下。談到旅
行方式，有人喜歡參加旅行團，亦有些人則享受自由行形式。在兩者以外，近年還多了「半自由
行」的選項，即是由旅行社代為安排一至兩天的導遊服務或是參加當地的旅行團，其餘時間則自
由安排活動，具有相當高的彈性。在強積金世界裡，成員又是否知道其實也能選擇「半自由行」

　　為了提升僱員選擇強積金的自主權，讓他們享有更大的自由度挑選受託人及計劃，從而增加
積極管理強積金帳戶的誘因，俗稱強積金」半自由行」的「僱員自選安排」於２０１２年１１月
１日正式實施，讓成員從此不再只限於「跟團」形式。

＊只限轉移成員供款部分＊

　　透過強積金「半自由行」，成員在「每公曆年」（即１月１日至１２月３１日）的任何日子
內，都可以申請將現職供款帳戶內的僱員強制性累算供款權益，全數一筆過轉移一次到自選的強
積金計劃。好處是成員的供款不再只限投資僱主所選的強積金計劃，而可以放眼整個強積金市場
，為自己挑選更合適的投資計劃。

＊享受自主需付出時間與精力＊

　　不過，要享受自主性較高的「半自由行」旅程，我們在出遊時都要付出相對跟團更多時間與
精力策劃行程，以及篩選當地導遊服務。而強積金「半自由行」也不例外，這個安排需要成員親
自填寫「僱員自選安排」轉移選擇表格，然後自行提交給自選計劃的受託人，僱主不會牽涉其中
。此外，由於轉移安排只屬一次性，隨後的新供款仍會繼續存入現職公司的強積金帳戶內。因此
，若然成員日後想將個人供款部分投入自選計劃內，就需要每年自行遞交「半自由行」的申請了

　　在安排旅行期間的自由活動時，往往會因應自己的喜好、時間、景點等因素而決定行程。同
樣地，決定展開強積金「半自由行」時，成員應要先了解受託人服務質素、基金選擇、過往表現
、風險水平、收費等，再評估新計劃是否切自己的投資目標及需要。

＊切勿捕捉短期市況＊

　　最後，縱然我們在出發前晴空萬里，但「天氣不似預期」，總有機會遇到意想不到的狀況，
例如狂風暴雨、山泥傾瀉，甚至是海嘯地震等，嚴重影響行程及心情。投資市場也似天氣般難以
預測，自年初以來，環球金融市場受到多方面的不明朗因素影響，從而出現大幅波動。假如我們
只為捕捉短期市況而隨便為強積金申請轉會，就很容易作錯誤決定，影響基金組合內的長遠表現
，這後果可能比不快的旅程還嚴重得多，故各位成員務必要仔細考慮所有強積金投資決定。
《富達國際香港退休金業務總監　陸劍平》

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