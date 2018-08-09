騰訊友邦發力上漲，港股揚２４８點收２８６０７，連升四日



《經濟通通訊社９日專訊》中美貿易局勢緊張續困擾大市氣氛，港股今早跟隨外圍低開９８

點兼失守１０天線及２０天線後，惟隨後騰訊（００７００）及友邦（０１２９９）發力下，加

尾市升幅收窄，全日收２８６０７點，漲０﹒８７％或２４８點，１０天線及２０天線（約

２８２８９及２８３５５）失而復得，連升四日累漲３﹒３６％或９３０點。主板成交

９１１﹒１５億元跌２﹒１３％。

國指揚１１８點或１﹒０９％，報１１０１９點。滬指收升５０點或１﹒８３％，報

２７９４點。

重磅股方面，下周三（１５日）放榜的騰訊獲瑞信維持「跑贏大市」評級，今早急彈逾３％

報３７５﹒４元，最後收升２﹒３６％報３７２﹒６元；友邦表現硬淨，重上７０元大關，全日

揚１﹒８３％，報６９﹒６元。兩股分別為恆指貢獻６５點及４８點。

中移動中午公布業績勝市場預期，股價走高１﹒７１％，報７１﹒３元；港交所（００３８

８）昨日放榜後現獲野村升目標價至３０７﹒９元兼維持「買入」評級，刺激股價抽高

１﹒４％，報２３２﹒２元。



＊油價轉弱三桶油走低，軟件股內險股同受追捧＊



一眾軟件股今日有資金追捧，金蝶國際（００２６８）今早急升破頂見１０﹒８６元，全日

急漲１１﹒６２％，報１０﹒７６元；中軟國際（００３５４）走高５％，報６﹒０９元；金山

軟件（０３８８８）及閱文集團（００７７２）分別抽高３﹒７９％和２﹒８５％，報

１６﹒９８元及６８﹒４５元。

中興（００７６３）獲麥格理維持「中性」評級及目標價１２﹒５元，仍飆逾

９％，報１３元。此外，小米（０１８１０）獲多間大行唱好，大摩首予目標價２０元及增持，

摩通及中金亦分別給予２１和２２元目標價，評級為增持和買入，小米全日急揚５﹒４８％，報

１８﹒０８元。

穆迪報告表示對中國保險業展望穩定，內險股今日普遍造好，眾安在綫（０６０６０）全日

炒高４﹒４３％，收報３６﹒５５元，破十天線（３６﹒６０５元）；中國太平（００９６６）

走高３﹒７％，報２６﹒６５元；新華保險（０１３３６）揚３﹒１３％，報３４﹒５５元；中

國太保（０２６０１）急升２﹒９５％，收報３１﹒４元；平保（０２３１８）升１﹒９７％報

７２﹒４元；國壽（０２６２８）升１﹒０５％報１９﹒３２元。



＊港鐵醜聞股價續挫，按息上升拖累本港地產股＊



港鐵（０００６６）繼續爆出沙中線工程醜聞兼管理層換班消息，股價應聲走低。穆迪認為

沙中線醜聞對港鐵信貸影響負面，惟未動搖港鐵評級，全日跌１﹒８％，報４０﹒９５元。

本港銀行調高按揭利率，地產股今日逆市微跌，新鴻基地產（０００１６）全日挫

０﹒５７％，報１２２﹒２元；嘉里建設（００６８３）走低１﹒２７％，報３８﹒８元；長和

（００００１）軟０﹒２２％，報８９﹒９５元；信和置業（０００８３）跌０﹒３１％，報

１２﹒９６元。

人幣回升油價急跌，航空股辱榮互見，國泰航空（００２９３）獲富瑞認為估值吸引兼給予

「買入」評級，全日揚５﹒９％，報１２﹒５６元；中國國航（００７５３）升６﹒１８％報７

﹒２２元；東方航空（００６７０）及南方航空（０１０５５）分別抽高５﹒３８％和

６﹒１８％，收報４﹒９元及５﹒５元。

倫敦三個月期鋁價格上升兼市場觀望下周三（１５日）業績表現，中國鋁業（０２６００）

全日最高見３﹒６３元，收市飆升６﹒６９％，報３﹒５１元，破１０天線（３﹒３９１元）及

２０天線（３﹒３４１元）。（ｍｗ）

