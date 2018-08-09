《缸邊麗評－熊麗萍》放榜追股勿忘貿易戰在後，趁反彈沽港所騰訊

《缸邊麗評》藍籌股陸續派發上半年成績表，至目前為止，業績發布後的股價普遍上升，但

升勢較短暫，巿場關注貿易戰對大巿及個別公司下半年盈利前景是否有變，大家可趁機調校受貿

易戰影響的股份買賣策略。

匯控（００００５）、恆生（０００１１）、港交所（００３８８）、中電

（００００２）、銀娛（０００２７）等重磅股今周發布業績後，除了匯控之外，其他股份大多

因為業績略優於預期而即時上升，但其後的股價表現仍擺脫不了大巿走勢的影響。由於中美貿易

戰於今年第二季逐漸升溫，不論對美國或中國，甚至其他國家在經濟及企業的影響，在下半年才

有較明顯及陸續反映出來，因此，巿場對個別公司上半年業績優於預期的反應也顯相當審慎。



＊恆生股值貴，匯控較吸引＊



匯控業績公布後股價下跌，主要是歐洲業務表現欠佳，淨利息收入亦未如預期理想及成本開

支增長仍高於收入增長等。相反，恆生業績理想，股價即時上升，但突破新高後亦略見調整。其

實，匯控、恆生及其他銀行一樣，貿易戰對他們的業務也有若干程度影響，但恆生以本地業務為

重點，加上客戶穩定，受貿易戰影響可望較輕，但股值貴，不建議追貨，匯控較吸引，但要守。

港交所股價表現則明顯是要看下半年業績前景，內地及港股受貿易戰影響，在第二季以來已

見成交縮減，下半年情況料難擺脫貿易戰陰影，股價調整已深，藉業績作反彈居多，可減磅。

澳門博彩股理論上不受貿易戰影響，但受人民幣貶值及中央政府收緊外匯流出，對博彩收入

料有一定影響，目前可觀望港珠澳大橋通車後對澳門旅遊、博彩真正幫助如何，澳門博彩股反而

可小注買入。



＊濠賭股小注，騰訊勿追貨＊



下周重頭戲是騰訊（００７００）業績，筆者早已解釋第二季業績料不理想的原因，股價已

逐級下跌至近最近３４０元，是反映部份業績因素，股價近日反彈，３８０元阻力大，若業績前

仍企３７０元至３８０元，而業績最終未有驚喜，提防業績後再跌，騰訊與貿易戰關鍵不大，反

而是中央政府對遊戲內容及對玩家的限制，令騰訊面對政策風險，而管理層在業績發布會上對其

遊戲業務發展前景的看法，及新增長點是股價走勢的關鍵，仍未沽貨者可趁今次反彈減磅，不建

議追貨。《鼎成證券投資策略總監 熊麗萍》

