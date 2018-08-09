《股金豐采－涂國彬》漸次復常，加息提速，當見本領

《股金豐采》隨著美國經濟復甦進展大好，數據明顯強勁，美聯儲加息的步伐不會稍停下來

，事實上，正如筆者此前在這裏或別處，都多次提及，美聯儲為應付金融海嘯，之前運用非常時

期的非常手段，如今回復正常時期，自然要用正常手段，而暫時把量寬等舉措收回，才能為下一

次的危機作準備。而考慮到期望管理的工夫，此前幾年，即使經濟已明顯好轉，但加息步伐仍是

刻意放慢，如今便有必要提速進行。如此一來，今年內平均每季加息一次，筆者一直預測的，很

有可能成為事實。



＊由非常至正常時期，決策考慮層次有別＊



當然，這樣也不代表，央行本身有任何既定的時間表。事實上，正如大家所知，當前的經濟

數據，以及其中反映的前景和預期，正是局方考慮的重點。而這一點與筆者上述的，以期望管理

而猜想其加快步伐，本身並無衡突。何以故？

說起來，期望管理正是由非常時期過渡至正常時期的一道橋，當中涉及的考慮，比起眼前所

見的統計數據，當然多得多，層次亦不同。但只要跨越了，便可以逐漸復常，用正常時期的決策

方式或標準。換言之，當中過程，並不單純看眼前數據，愈是危機爆發，愈是系統性風險存在，

愈要靈活快速行動，同時配合期望管理，讓市場明白央行的可信性及當中理據在何。



＊局方善後真到位，左搖右擺不必要＊



無論如何，現階段的聯儲局大員，即使偶爾要從傳媒中聽到總統特朗普的指指點點之外，其

實決策與之前無甚不同，有本身的技術官僚的一套邏輯，否則便不是在其位的決策了。尤其考慮

到金融海嘯後，善後工夫的到位，到目前經濟好景（功勞可否真的直接計入特朗普頭上，不無疑

問），自然有本領，以此觀之，不會左搖右擺，才是道理。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

