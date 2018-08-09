《Ｂｅｎ哥思路－鄺民彬》恒指短線反彈空間有限，勿高追公用股

《Ｂｅｎ哥思路》中美貿易戰進一步升溫，美國宣布將從８月２３日開始，對額外１６０億

美元的中國進口商品加徵２５％的關稅，清單包含２７９個關稅細目，但小於最初提出的２８４

個。中國緊接周三（８日）晚宣布對美國上述最新行動實施對等報復，將自８月２３日開始對額

外１６０億美元的美國商品加徵２５％的關稅。

稍早，特朗普亦指令美國貿易代表署，研究將針對從中國進口的２０００億美元貨品的關稅

，由原本的１０％大幅調高至２５％，公眾諮詢期由原定的８月３０日，延長至９月５日。作為

回擊，中國亦表示將依法對自美進口的約６００億美元產品按照四檔不同稅率（５％、１０％、

２０％及２５％）加徵關稅，並提出要將徵稅稅率由１０％提高到的２５％，而徵稅措施的實施

日期將視美方行動而定，中方保留繼續出台其他反制措施的權利。

事實上，到目前為止，中美貿易戰對美國的經濟未帶來太大負面影響。相反，在減稅的刺激

下，美國的第２季經濟增長達４﹒１％。



＊人民幣貶值壓力仍較大＊



美國與歐洲上月底達成共識，共同致力於零關稅、消除非關稅壁壘。市場消息另指，美國於

北美貿易談判取得進展。由於特朗普目前擁有良好的談判籌碼，因此，趁機向經濟近期有所放緩

的中國加強施壓，亦是可以理解。由於中美雙方均未就貿易戰作出讓步，料中美關係暫難有改善

空間。

另一方面，為穩定人民幣匯率，人行將遠期售匯業務的外匯風險準備金率由０％上調至２０

％，以增加外匯投機成本，對人民幣短期走勢提供支持。但若貿易戰持續，人民幣貶值壓力仍較

大，長期趨勢仍具較大不確定性，為中港股市帶來隱憂。



＊美大型科網股估值較高＊



聯儲局議息會議，維持利率不變，符合市場預期。議後聲明用了６次「強勁」或相關字眼來

形容美國經濟和勞工市場，顯示對美國經濟評估樂觀。

美國近月就業數據十分強勁，增加關稅亦令部分產品價格上升，進一步提升通脹。預期今年

餘下時候加息兩次的機會偏高，或對資產價格帶來壓力。

雖然蘋果股價在季度業績公布後，創出新高，但美股近期走勢轉趨波動。事實上，不少大型

科網股的估值已處於較高溢價的水平。因此，部分投資者趁季度業績公布後，趁高獲利亦可以理

解的。由於美國大型科網股估值仍處於較高水平，現階段或暫宜觀望，等待較佳的買入時機。



＊Ａ股再現大跌風險不高＊



中央政治局會議，提出經濟運行穩中有變。而新華社發表文章認為會議釋出６個信號，其中

排名第一「穩」字當頭，特別提出六穩，包括「穩就業，穩金融、，穩外資，穩投資，穩預期」

，反映中央政府憂慮美國對中國的打壓，將對國內經濟造成衝擊。因此，短期政策方向，應以維

穩為主。不過，中央同時強調要壓抑房地產，或憂慮新增資金湧向房地產，令房地產泡沫加大。

整體而言，國內整體貨幣和財政政策短期將稍為寬鬆。

中美貿易戰升溫，再加上美國商務部計劃對４４間中國軍工企業進行技術封鎖，消息令Ａ股

投資氣氛受壓，上證綜合指數一度跌至近２７００點的水平。不過，中央放寬政策，加上未來以

穩字當頭，再配合人民幣匯價回穩，預期Ａ股再大幅下跌風險不高。另一方面，ＭＳＣＩ將於８

月底第２階段加入Ａ股，亦是另一支持。



＊大型藍籌股業績成焦點＊



遭受一系列不利因素的打擊，包括中美貿易緊張局勢進一步升級；人民幣匯率下跌；美國加

息步伐不會放緩等，推動美國國債收益率和美匯指數上升，拖累恆指一度跌破２８０００點的支

持位。展望後市，投資者除繼續注視人民幣匯價走勢外，大型藍籌股業績亦成另一焦點。

而走勢上，近日港股終見回穩，不過外圍環境不明朗因素增，除美國重新啟動制裁伊朗外，

英國官員稱有超過一半機會硬脫歐，在投資氣氛審慎下，料恆指短線反彈空間有限，２９０００

點將見較大阻力。

由於股市風險升溫，不少投資者將部分資金轉向公用股，房託股以及高息股避險。然而，投

資者需要留意，美國經濟強勁，加息周期仍然尚未結束。加息將增加重負債公司的利息成本，而

存款利率上升亦會影響股息的吸引力。投資者須考慮上述公司的實際股息率，以及負債情況，部

分股份例如中電（００００２）年內累積升幅較大，高追風險高，宜待調整部署。《凱基證券執

行董事及研究部主管 鄺民彬》



鄺民彬為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

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