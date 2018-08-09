《思前想後－郭思治》港股須企穩十天廿天線上，方能挑戰月初高位

《思前想後》中美貿易糾紛仍在糾纏中，繼美國不斷出招後，中國亦作理性還擊，事件至今

仍續困擾著投資市場，不妨理性一點看，自貿易糾紛之開始，第一階段該是出招期，惟從事態上

看，美國之招數可能已出盡，故目前該是第一階段之未期，由於中美雙方在事件上均屬輸家，故

最後定必需要通過談判去尋求方法，問題是需時多久而已。另外，目前美國之凍肉及農產品之出

口已開始面臨壓力，故相信第二階段的談判周期該不會太長，一旦問題能解決，市場之避險情緒

定必降溫，其時資金之入市態度及意欲亦會逐漸轉向正面，大市亦可望擺脫目前之困局，從而再

展開新一輪升浪。



＊若市場再無利淡消息，港股走勢有望喘穩＊



回看港股，恆指自今年１月２９日創下的歷史高位３３４８４點開始回落，本屬正常之中期

急升後之調整，因大市自２０１６年１２月２８日低位２１４８８點開始展開大型中期升浪，以

歷史高位３３４８４點計，在１４個月之升浪中累積之升幅共達１１９９６點，故出現較明顯之

消化及調整屬正常現象，祇是期間爆發中美貿易糾紛，故令整個中期調整之幅度較深，直至８月

２日低位２７５７８點止計，年內恆指已回調５９０６點，而回調時間亦有達六個多月，其累積

跌幅及回調之周期計算已不算少。

再從技術上看，以一個大型中期升浪所累積之升幅達１１９９６點計，如需回調升幅之二分

一，則恆指或會下試２７４８６點，以８月２日恆指一度低見２７５７８點計，確實已頗接近技

術上的預測，故祇要無新一輪利淡消息或事件出現，大市有望逐漸趨向喘定，或開始進入整固待

變之中。



＊月內高低或將出現，成交金額成升市關鍵＊



再看８月之市況，直到執筆一刻止計，大市之形態仍暫屬先高而後低，恆指是由８月１日之

高位２８７７２點跌至２日之低位２７５７８點，即在短短兩日內，累計之跌幅共有１１９４點

，跌勢略有點急促，故大市出現技術反彈乃正常現象。

值得一提的是，一個月之高低位是不該同時出現於兩個交易日之內，故在本月餘下之交易日

，理應有更高或更低之指數出現，即是說如恆指無法上破１日之高位２８７７２點，本月低位該

在中下旬時份才出現。反之，如恆指不再低於２日之２７５７８點，則月內之高位同樣該在中下

旬時份才出現。

大市如欲擺脫再試底形態，恆指必需先成功重越１０天線及２０天線並穩守其上，因大市能

成功重越上述兩組平均線，技術上應可伺機上試１日之高位２８７７２點，當然成交金額能否配

合亦相當關鍵，因為上升市均需成交動力作配合。《民眾證券董事總經理 郭思治》（本欄逢周

四刊出）

