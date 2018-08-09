《財經天下－陶冬》貿易戰，香港你不怕嗎？

《財經天下》中美貿易戰打得不亦樂乎，而且有進一步升級的趨勢。筆者認為，在美國中期

大選前，美國不會做出實質性讓步，因為塑造一個「超人」式總統，鐵腕處理國際爭端，能夠提

升選民的「愛國情懷」，有助於共和黨保持在國會兩院的多數席位。筆者又認為，中美角力在未

來二十年都會持續下去，時疾時徐，連綿不斷，因為筆者看來這場角力的核心不在於貿易赤字，

而在於世界老大與老二的全球影響力之爭，美國務求打掉中國制造２０２５，掐掉中國在

５Ｇ╱大數據時代潛在的技術領先。



＊修昔底德式競爭的現代版＊



古希臘人修昔底德認為，新興大國崛起開始威脅到原有霸權大國時，戰爭無可避免。世界近

代史中充滿了修昔底德陷阱。葡萄牙╱西班牙人主導了世界一百年，荷蘭人主導了世界一百年，

英國人主導了世界一百年，然後又主導了世界一百年；美國剛剛完成了主導世界的第一個一百年

，與中國的角力關乎其對世界第二個一百年的統治。不同的是，如今統治世界的武器不再是冷兵

器、熱兵器甚至核兵器。在上兩場同世界老二的角逐中，美國用匯率擊垮了日本，用石油價格致

殘了蘇聯。如今中國，坐在世界老二的交椅上了。如今的貿易戰，在筆者看來是修昔底德式競爭

的現代版、變奏版。

自從特朗普聲言針對中國產品征收懲罰性關稅以來，解讀分析中美關係、量化對中國經濟影

響的文章出現了不少，但是分析中美貿易糾紛對香港經濟影響的文章就少很多，有深度、高質量

的文章更是鳳毛麟角。如今上海房價已經跌掉起碼百分之十，貼近市場價格放售的住宅可能三個

月不見一位看房人，而香港房地產市場卻依然欣欣向榮。香港，難道你不怕貿易戰嗎？



＊貿易戰對香港的衝擊其實是超乎比例地大＊



廣東省是中國對美出口的最大貿易基地，而香港是一個主要轉口基地，中國產品通過香港轉

口美國的金額達到２７７０億港幣，約佔中國輸美產品的７％，比香港ＧＤＰ的一成還多。由於

香港外向型經濟和城市經濟的特點，貿易戰對香港的衝擊其實是超乎比例地大。

香港經濟的另一大特點，是聯系匯率。本港流動性的升降很大程度上取決於海外資金的流入

流出，貿易戰所帶來的情緒衝擊已經對香港股市、債市構成重大壓力，資金持續淨流出，過去的

流動性泛濫狀況已經逆轉，銀行頭寸趨緊（當然美國聯儲的加息舉措也起了作用）。

針對外圍環境的惡化，中國政府先放鬆了貨幣政策，調低存款準備金率；接下來讓積極的財

政政策「更積極」，力圖通過刺激本土需求來抵消出口的倒退。香港與內地不同，本港沒有貨幣

擴張的空間，財政刺激措施亦受到限制。面對世界上最大的兩大經濟體打架，香港唯有遭殃，連

自救的能力也沒有，港府甚至沒有提起過自救措施。



＊香港經濟沒有匯率逃生門＊



如果貿易戰對經濟真的帶來重大傷害，中國可以通過匯率貶值來吸收經濟下行的部分壓力；

香港經濟是沒有匯率這個逃生門的。當經濟出現巨大下行壓力而匯率不能貶值，被壓迫變形的便

是資產價格、工資，最近的例子就是希臘。當然，香港經濟的基本面與希臘不可同日而語，香港

經濟的整體槓桿率也不同，不過近年樓市瘋狂制造出一批邊緣買房者，他們抵御外部衝擊的能力

就相當有限。

筆者無意預言香港房地產市場暴跌，不過香港樓市和香港政府的淡定，卻令人詫異。貿易戰

，香港你不怕嗎？《陶冬》

（本文為個人觀點，並非任何勸誘或投資建議）

