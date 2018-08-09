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即市新聞

09/08/2018 08:21

【貿易開戰】中國採反制措施，對美國１６０億美元進口商品徵關稅

　　《經濟通通訊社９日專訊》針對美國決定自８月２３日起對約１６０億美元中國輸美產品加
徵２５％的關稅，中國採取反制措施，亦將對約１６０億美元自美進口產品加徵２５％關稅，並
與美方同步實施，涵蓋油品、鋼鐵產品、汽車和醫療設備等。
　　中國商務部新聞發言人指出，美方這一行為又一次將國內法凌駕於國際法之上，是十分無理
的做法。中方為維護自身正當權益和多邊貿易體制，不得不做出必要反制。
　　國務院關稅稅則委員會決定對《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國５００億美元進口
商品加徵關稅的公告》中對美加徵關稅商品清單二的商品作適當調整後，自２０１８年８月２３
日１２時０１分起實施加徵２５％的關稅。具體商品範圍以《國務院關稅稅則委員會關於對原產
於美國約１６０億美元進口商品加徵關稅的公告》為准。

＊被加徵關稅商品增至３３３項，包括汽車及金屬廢料等＊

　　中國周三宣布的最終清單與６月公布的草案有所不同，草案中包含原油。被加徵關稅的商品
從草案中的１１４項增至３３３項，但總金額不變。為填補從清單中去掉原油留下的缺口，中方
加入了魚粉、木廢料、紙或紙板的廢碎品、金屬廢料、以及多種類型的自行車和汽車等。
　　中國上周提議向另外６００億美元原產自美國的商品加徵關稅，回應此前特朗普提出對
２０００億美元中國商品加徵關稅幅度從１０％提高至２５％的計劃。
　　到目前為止，中國已實施或提議向共計１１００億美元原產自美國的商品加徵關稅，佔到中
國從美國年進口商品額的絕大部分。尚未被列入加稅清單的大宗進口美國商品包括原油和大型飛
機。（ｃｔ）

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