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即市新聞

09/08/2018 11:10

《ＥＴＦ動向－蕭曉婷》蘋果創新高，借ＥＴＦ投資科網股巨頭

　　《ＥＴＦ動向》最近Ａ股再創新低，一片愁雲慘霧，而大西洋另一邊的投資者卻正在盡享科
網股的狂歡盛宴：如蘋果公司連續數天創收盤新高，市值突破萬億美元，而其他科技股也多數上
漲。
　　在科網股的強勁漲勢帶動下，美國三大股市普遍造好。一方面美國本土科網股巨頭表現不俗
，另一方面阿里巴巴、京東等赴美上市的中國科網巨頭也受到了美國資本市場的熱烈追捧。實際
上，中國企業正逐漸成為全球互聯網行業的引領性力量。
　　世界互聯網行業的格局在過去的五到十年裡發生了很多變化，而中國正在成為全球互聯網的
新中心。在電子商務領域裡，中國是世界最大、最具活力的電子商務市場，佔全球總交易額的
４０％以上。而且中國移動支付的處理量是美國的１１倍。此外，互聯網還滲透到傳統的各行各
業，幫助傳統行業轉型升級，比如教育、遊戲、視頻、旅行等細分領域。
　　巨大的中國市場催生了愈來愈多的獨角獸。據ＣＢ　Ｉｎｓｉｇｈｔ資料統計顯示，從
２０１３年至２０１８年３月，全球共有２３７家獨角獸企業，其中來自美國的約１１８家，佔
４９﹒７８％，總市值約３９４０億美元；中國緊隨其後，共６２家佔２６﹒１６％，總市值約
３０９０億美元；全世界市值最高的２０家互聯網公司中，中國擁有９家，美國擁有１１家。可
以看到，儘管中國獨角獸企業的數量略少於美國，但創造財富的能力卻毫不遜色甚至略高一籌。
　　如今國內股市一片慘霧，隔岸遠望美國科網股的狂歡盛宴，難免讓人「份外眼紅」。可惜的
是，中國的互聯網巨頭（如百度、阿里巴巴等）紛紛赴美上市，有些投資者可能只是「望洋興嘆
」。現在有一隻ＥＴＦ以追蹤「中證全球中國互聯網指數」（ＣＳＩ　Ｇｌｏｂａｌ　
Ｃｈｉｎａ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｉｎｄｅｘ）為目標，以三十家最大的中國科網股巨頭上市公
司為主要投資標的，包括阿里、百度、騰訊、京東等「明星」企業，簡直是超豪華陣容給投資者
多一個選擇。《三星資產運用（香港）ＥＴＦ業務銷售總管　蕭曉婷》

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