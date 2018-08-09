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09/08/2018 16:33

港鐵中期盈利７０﹒８億元，跌５％，派息０﹒２５元

　　《經濟通通訊社９日專訊》港鐵（０００６６）公布截至今年６月底止中期業績，經常性業
務利潤４４﹒８３億港元，上升０﹒１％，基本業務利潤４６﹒４８億港元下跌２０﹒５％，股
東應佔盈利為７０﹒８３億元，按年跌５﹒３％，每股基本盈利仙１﹒１８元，宣派中期普通股
息每股０﹒２５港元（可選擇以股代息）。
　　集團總收入２６３﹒７３億港元，下跌１２﹒１％。（ｃｙ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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