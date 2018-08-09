中移動：無收到更換管理層指示，未聽聞營運商合併消息

《經濟通通訊社９日專訊》近日中國電信（００７２８）及中聯通（００７６２）均有管理

層更換的安排，有內地媒體猜測是兩間營運商合併作準備。中移動（００９４１）執董兼董事長

尚冰於業績記者會上表示，不宜回應另外兩間電訊商人事變動安排，但他表明暫時無收到中移動

管理層變動的指示，同時亦沒有聽聞國內營運合併的消息。（ｊｎ）

