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09/08/2018 16:47

中移動：無收到更換管理層指示，未聽聞營運商合併消息

　　《經濟通通訊社９日專訊》近日中國電信（００７２８）及中聯通（００７６２）均有管理
層更換的安排，有內地媒體猜測是兩間營運商合併作準備。中移動（００９４１）執董兼董事長
尚冰於業績記者會上表示，不宜回應另外兩間電訊商人事變動安排，但他表明暫時無收到中移動
管理層變動的指示，同時亦沒有聽聞國內營運合併的消息。（ｊｎ）

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