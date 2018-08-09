《日入而息》沙中線通車時間未定，騰訊友邦發力，港股揚２４８點

《今天重點》﹡梁國權稱沙中線完工日視乎紅磡站月台安全測試結果

﹡中移動（００９４１）無收到更換管理層指示，未聽聞營運商合併消息；高

度重視移動業務向下行區間，取消流量漫遊費有影響

﹡長實（０１１１３）表示港鐵黃竹坑三期料２０２３年落成



《即日市況》﹡騰訊友邦發力上漲，港股揚２４８點收２８６０７，連升四日



《深滬股市》﹡北上資金追捧，滬綜指放量收升１﹒８％，創板飆３％



《美元匯價》﹡憂慮無協議「脫歐」，英鎊恐下試１﹒２７；歐元最新報１﹒１５９５╱９

６，日圓最新報１１１﹒０８╱１２



《公司業績》﹡九倉（００００４）中期賺２８﹒６億跌６６﹒２％，息０﹒２５元；九倉

中期核心盈利減少６６％至２５億元；九倉已簽約物業銷售總額跌２９％，

未確認入帳銷售額２１３億元人民幣

﹡中移動（００９４１）半年賺６５６﹒４億元人民幣，升４﹒７％，息

１﹒８２６港元；上半年ＥＢＩＴＤＡ升３﹒７％，盈利表現好過預期；上

半年資本開支按年跌６﹒８％，移動ＡＲＰＵ下跌

﹡太古半年賺１３５億升逾１１％，太Ａ（０００１９）息１﹒２元，太Ｂ

（０００８７）派２４仙；太古基本溢利減少６７％，海洋服務部門虧損擴

大至４６億元

﹡太古地產（０１９７２）半年多賺４３﹒６％至２１２億元，派２７仙；太

地中期基本盈利升３４％至６２億元，主要反映出售九龍灣辦公樓

﹡佐丹奴（００７０９）半年盈利２﹒５４億元升３﹒７％，息１７仙；佐丹

奴中期可比較門市銷售增５﹒１％，毛利率跌０﹒６個百分點

﹡第一太平（００１４２）聯營ＰＬＤＴ半年少賺近２９％

﹡港鐵（０００６６）中期盈利７０﹒８億元，跌５％，派息０﹒２５元；中

期香港物業發展利潤跌至１﹒５８億港元

﹡越秀交通基建（０１０５２）中期多賺２２％

﹡卡森國際（００４９６）擬派特別息每股０﹒３元



《公司資訊》﹡ＩＧＧ（００７９９）世界盃後遊戲收入恢復正常，下半年迎來爆發期

﹡ＳＨＩＳ Ｌｔｄ（０１６４７）斥１５００萬元組數字資產交易公司

﹡香港國際建投表示大股東終止轉讓控股權予海航基礎

﹡太地（０１９７２）太古廣場辦公樓租金續上升動力，本港商場銷售額穩步

增長

﹡高鑫（０６８０８）與蘇寧合作後家電銷售下半年有淨增長，會與阿里共享

數據

﹡揚科集團（０１４６０）成立合營企業開發人工智能翻譯系統

﹡朝威（０８０５９）一年來累計悉售建成（０１６３０）２﹒１％股權

﹡創興銀行（０１１１１）將跟隨四大行調整按息

﹡鼎和（００７０５）指除牌程序繼續有效，並會盡快刊登去年業績

﹡環球醫療（０２６６６）出資廿億元人民幣建設運營河北邯鄲醫院新院區

﹡港鐵（０００６６）黃竹坑站第三期物業發展批予長實；冀高鐵９月通車，

未來六個月推出兩個物業發展項目；未收到政府提出沙中線申索，未作出任

何撥備；土瓜灣站近期沉降數據平穩，將翻查資料後交代；沙中線已入帳收

入逾４億，將努力重建公眾信心

﹡佐丹奴（００７０９）冀在內地多開４０－５０間加盟店，不以減價迎接貿

易戰

﹡投融長富（００８５０）罷免李振軍主席一職，今日起生效

﹡新福港（０１４４７）中標３份政府土木工程及維修保養項目合約

﹡芯智控股（０２１６６）變更呈列貨幣為港元

﹡九倉（００００４）因內地限價令價錢不合理導致集團上半年核心盈利下跌

﹡太古（０００１９）海洋業績虧損將持續，但有信心能源市場將復甦



《國企紅籌》﹡中興通訊（００７６３）發布５Ｇ網絡智能化白皮書

﹡中移動（００９４１）無計劃就中國鐵塔上市派特別息，中美貿易摩擦無構

成影響；高度重視移動業務向下行區間，取消流量漫遊費有影響；無收到更

換管理層指示，未聽聞營運商合併消息

﹡中海外宏洋（０００８１）７月合約銷售額跌１１％至４０億

﹡中集集團（０２０３９）子公司中集車輛擬在港主板上市

﹡中海外（００６８８）７月合約物業銷售額升３６﹒６％至逾２３０億元；

７月份收購六幅地塊，涉７７﹒３８億元人民幣



《神州民企》﹡中國金石（０１３８０）及主席等遭入稟索償２３７０萬

﹡先進半導體（０３３５５）難全面避免貿易戰影響，如無意外下半年表現有

望維持；與比亞迪等合作，料新能源汽車ＩＧＢＴ佔比將達一成

﹡恆大（０３３３３）料分紅總額逾１４７億，料未來分紅回報率再提高

﹡億達中國（０３６３９）７月合約銷售金額升１﹒６倍至８億元人民幣

﹡中芯（００９８１）冀今年收入高單位數增長，次季銷售升１８﹒６％

﹡恆鼎（０１３９３）貴州７煤礦暫停生產，料影響８、９月原煤產量



《中國要聞》﹡內地７月ＣＰＩ同比漲２﹒１％，高預期

﹡內地７月ＰＰＩ同比上漲４﹒６％，好於預期

﹡國信中心表示美徵關稅抑制需求，下半年ＣＰＩ漲幅回落

﹡國信證券料８月通脹回落至２％，ＰＰＩ漲３﹒９％

﹡統計局表示能源開採及加工業漲幅回落，ＰＰＩ增速放緩；暑假推高機票酒

店價格，７月ＣＰＩ按月增長

﹡北京３６萬人申請新能源汽車指標，排隊至２０２５年

﹡北京月均房租升至近５０００元，９０後成租房主力

﹡北京首７月財政收入３８００億元，增５﹒５％

﹡李克強在北戴河會見聯合國大會主席

﹡童國華任中國信息通信科技集團董事長

﹡三部委將水稻、玉米、小麥納入中央保險保費補貼目錄

﹡工信部表示將推動區塊鏈產業健康有序發展

﹡藥監局表示６上市公司仿製藥入選新一批優先審評

﹡Ａ股停復牌機制逐步升級，業界表示一般情況不准停牌

﹡二季度境外投資者對金融機構直投淨流入８﹒８億美元

﹡中石化前高管蔡希有涉受賄，遭山東泰安檢察院起訴

﹡報道指人行對部分險企開展評估，重點摸底資管業務

﹡必康股份公司債再崩跌觸發停牌，債價累計蒸發六成

﹡監管層禁養老基金預測業績，不可標榜保本保收益

﹡人行逆回購１５連停，無淨投放或淨回籠

﹡上清所表示海外投資者７月增加中國債券的持倉量

﹡中證監與香港證監合作執法，上海破獲操縱Ａ股案

﹡首屆進口博覽會專業觀眾報名超預期

﹡上海互金協會會員發表自律聲明，保證不跑路不失聯

﹡互金整治辦要求各地上報Ｐ２Ｐ惡意拖欠債務人名單

﹡北京要求Ｐ２Ｐ平台今日上報應收債務逾期情況

﹡明星私募「亞洲掘金」實控人疑捲１５０億元人民幣潛逃

﹡長生生物張友奎高俊芳夫婦持股全數被司法凍結

﹡中行表示年內計劃在新加坡設立首家總行級創新研發基地

﹡最高法出台意見為海南全面深化改革開放提供司法保障

﹡政治局重提增基建投資後，山東６高鐵項目即將開工

﹡北京住建委等多部門聯合約談網站，規範房源信息發布

﹡聯通發布三項５Ｇ舉措，北京將作為５Ｇ重點試驗城市



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，報１１０２８﹒０７點



《其他消息》﹡銀行加按息，金管局表示釐定貸款息率屬銀行商業決定

﹡朱經緯上訴案法官押後至９月１４日裁決；朱經緯上訴案，辯方再質疑事主

證供是否可信

﹡梁振英稱２３條雖未立法但規定絕不含糊且有必要

﹡張宇人重申侍產假一日都不應該有，吳敏兒批僱主無止境剝削勞工

﹡工程師學會前會長批港鐵令人失望，難明竟敢剪鋼筋

﹡消息指政府或禁止禮頓競投政府工程一段時間

﹡顧問團成員劉正光認為鑿開石屎檢查鋼筋為最好方法

﹡梁國權稱沙中線監管不足致歉，項目工程完成８６％

﹡政府成立委員會研討會及展覽慶祝改革開放４０周年

﹡上半年香港商品出口貨量按年升６﹒７％

﹡油塘高超道住宅地明天截標，料每呎樓面地價９０００元

﹡中原按揭表示加按息對樓巿影響微，但９月很可能加Ｐ

﹡信銀國際跟隨加按息，Ｈ按封頂息率２﹒３５％

﹡深股通額全日用２０億創逾兩個月高；滬股度全日用３５億創逾兩個月高

﹡工銀亞洲上調Ｈ按鎖息上限，實際息率為２﹒３５厘

﹡證監會終身禁止敦沛期貨前持牌代表湛雅妍重投業界

﹡煤氣公司證土瓜灣站附近４個煤氣喉管沉降超出上限

﹡大新銀行調整新造Ｐ按及Ｈ按利率，下周一生效

﹡廣播處長梁家榮命令港台不可直播陳浩天演講

﹡報道稱崔世安同意考慮引入博企責任指標增加處罰機制

（ｚｚ）

