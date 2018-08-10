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即市新聞

10/08/2018 17:33

《窩輪匯智－劉嘉輝》選牛熊證忌單純睇槓桿

　　《窩輪匯智》上周提到「仙輪唔可以亂買」，投資者切忌貪價格平而胡亂買入一些超價外短
期證，往往「看中邊」亦沒有錢賺。本周筆者則想分享一個牛熊證的重要概念。
　
　　眾所周知，牛熊證為對沖值接近１的產品，即正股或指數升，假設其他因素不變，牛證升熊
證跌，相反亦然。那麼既然升跌同步的話，為何每隻牛熊證都有不同的槓桿效果？是否以愈高槓
桿證入場，回報便愈高？
　
　　的確，傳統概念會認為牛熊證與窩輪一樣，是「以小博大」的產品，投資者或有感投放得愈
少，博大的效果便會愈好。
　
　　其實，牛熊證之所以有不同的槓桿，主要取決於行使價遠近（假設兌換比一樣），行使價愈
貼近現貨，其價格愈平，槓桿亦會愈高。行使價離現貨愈遠，其價格愈高，槓桿亦會變相愈低。
　
　　可是，當計算未來價格變化之時，由於牛熊證為對沖值接近１的產品，理論上無論行使價是
遠是近，其追蹤正股的效果都應該是一樣的。假設派息的金額及因素不大，要簡單估計牛證理論
價值的方法︰（現貨價－行使價）╱兌換比。以１００兌１騰訊牛證為例，假設其他因素不變，
股價如升１０元，無論何等收回水平的牛證，理論都要升１０╱１００即０﹒１元。
　
　　而當我們用這個數字用以計算賺幅之時（即將０﹒１放進分子，牛證價格放於分母），便會
很容易明白，分母愈大計出的賺幅便愈少，分母愈細其升幅便愈高，這全是投入本金多寡所致。
當然進取的投資者欲減低分母即牛熊證價格以擴大賺幅，但這個數字取決於投資者是否願意提高
收回風險。
　
　　所以，投資者下次買入牛熊證，大可先按本身風險承受能力找出合適的收回價及行使價產品
，然後按兌換比衡量欲買相當於多少正股的牛熊證份數，而非純以槓桿高低去選擇產品。
《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監　劉嘉輝》

　　＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需
要應諮詢專業建議。

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