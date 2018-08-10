《施凌觀點－施宏毅》從負債到成家：五個我後悔沒做妥的理財規劃

《施凌觀點》今天教學題目是：「如果可以時光倒流，有甚麼可以做得更好？」令到今天的

金錢運用可以更鬆動更多選擇。我歸納了５點令到未來生活資金更靈活，希望幫到大家做參考。

第一個要準備的是居所，無論買或租樓，都有一筆可觀花費。與其一次性地舉行個轟烈的婚

禮，不如先衡量婚禮後有沒有剩錢去買首期或可以交幾多個月租金。筆者問過身邊很多朋友，婚

後重看影片、相片的次數，大部分人只會回顧一至三次，被一句「結婚只有一次」沖昏頭腦，每

個環節花多一點，積少成多額外多花了１０萬８萬。

第二點是為了將來打算，住的地方寧願遠一點。當初沒有想得很仔細居住的問題，到有了小

朋友才發現地方完全不夠，在香港一般家庭，老公老婆一間房，子女一間房（如果是兒子加女兒

，可能還要多一間），一間房是父母或外父外母，若再加上工人房，已經是四房，在香港有四間

房已經是豪宅了。最初買的單位在兒子出生後地方不夠，只能交給父母照顧，令見面的時間減少

，錯失了並聚的時光，相當內疚。如果可以回到過去，筆者會用同一個價錢搬去遠一點，但是面

積較大的單位，生活會舒服一點，升值能力或許差一點，但就能和兒子多見面，以及省卻日後搬

家的煩惱。

第三點是保險，大兒子出生時有保險保障，而健康亦沒有大問題，於是就覺得保險不是太重

要，因而沒有為小兒子投保，但偏偏小兒子就健康較差，幾個月大時有血便，要出入醫院檢查。

當時完全不知道有甚麼問題，很擔心他的健康，又害怕因為沒有投保的決定耽誤了他的醫治，幸

好最後都平安無事。如果可以回去，一定會預留多一筆錢去投保，或許只是買個安心，但安心是

無價的。

第四點是小朋友的玩具，每次都跟自己說不要買，但如何忍手最後都是會破戒。因為小朋友

開心的笑容，一樣是無價的作為父母的應該會明白。如果可以將玩具分類整理好，不用每次找不

到都買新的，就能節省開支。另外，把玩具收拾得整整齊齊的話，如何玩何時玩，都可以有鋪排

，甚麼時候玩適當的玩具是可以促進智慧。

第五點最嚴重就是教育支出，小學中學有免費教育可以幫補，但想子女到海外升讀大學，教

育基金就是重要一環，以增速最低的美國３０年國庫債券做無風險回報。假設一出生就做基金，

而每年只有３％收益，１００萬本金就變成１７０萬回報，即是７０％回報。如果是購買股票基

金或指數基金，按照指數增長的２５年歷史顯示，最低有９％複式增長，１８年後可由１００萬

變成４１０萬。有了教育基金，將來要如何調配資源，就變得更有彈性。

希望今天「好天斬定落雨柴」的想法，可以讓大家未雨綢繆，令將來的自己和家庭生活得更

好。《施凌學會ＣＥＯ及「我要做股神」專頁創辦人 施宏毅》

