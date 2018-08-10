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10/08/2018 09:05

《選股情報－石鏡泉》仍持昨議

　　《選股情報》仍持昨議。
　　昨題：「２８３」
　　昨文：「如今日（９日）恆指失２８３，將有機會再試２７７區支持。如失２７７，後市將
又慌失失。」《香港經濟日報研究部主管　石鏡泉》

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