《選股情報》仍持昨議。
昨題：「２８３」
昨文：「如今日（９日）恆指失２８３，將有機會再試２７７區支持。如失２７７，後市將
又慌失失。」《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
10/08/2018 09:05
《選股情報－石鏡泉》仍持昨議
《選股情報》仍持昨議。
昨題：「２８３」
昨文：「如今日（９日）恆指失２８３，將有機會再試２７７區支持。如失２７７，後市將
又慌失失。」《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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