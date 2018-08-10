《專家之言－張穎群》貿戰影響其他國，科技績優強美國

《專家之言》美國商務部公布６月份貿易赤字為４６３億美元，少於預期４６５億美元，按

月增加７﹒３％。期內出口微跌０﹒７％至２１３８億美元，而進口則小升０﹒６％至２６０２

億美元。對華貿赤３２５億美元，稍多於５月份３２０億美元。全球貿易戰對其他地區的經濟影

響已逐漸浮現。德國經濟部公布６月份工廠訂單按月下跌４％，遠差過預期跌０﹒４％，為自２

０１６年１２月以來最劣。上半年累跌１﹒５％，按年跌０﹒８％。主要原因是貿易戰製造很多

不穩定和不明朗的氣候，拖累需求疲弱所致。科網大型品牌ＦＡＡＮＧ由五大龍頭企業組成，當

中包括有Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ａｐｐｌｅ、Ａｍａｚｏｎ、Ｎｅｔｆｌｉｘ、Ｇｏｏｇｌｅ。但

在第二季度業績公布後，已升級至另一更大的品牌ＭＡＧＡ。由Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ取代Ｆａｃ

ｅｂｏｏｋ和Ｎｅｔｆｌｉｘ。而成為Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ、Ａｐｐｌｅ、Ｇｏｏｇｌｅ、Ａｍ

ａｚｏｎ。四大企業總市值超過３５０００億美元。當中以蘋果市值過萬億美元，而成為上市公

司中最大。科網企業也跟隨時局變遷或業績有別而有所改動，亦證明是跟隨步伐走在前面。近日

美股三大指數齊企近高位。當然也要有業績支持始可以做到。傳統企業標普，連同科網大型企業

納指齊企近年內高位附近。假如真的能突破衝上再創新高，估計調整也該結束。再開始另一個新

升浪。但要留意傳統企業在上半年皆沒有受到經濟或貿易戰之影響。但下半年各事項也開始浮現

，是否會繼續向好，要小心留意。科網股由ＦＡＡＮＧ轉向ＭＡＧＡ，已出現不同局面，加上科

技服務日見創新，估計可將納指再次推向歷史新高峰。



＊支持政策早落實，金融市場始再好＊



中國外長跟美國國務卿在新加坡會面後表示，中美雙方皆願意重啟貿易戰談判，但必須在平

等及互相尊重的情況下進行。而近日人民幣匯率急速下滑，已抵銷美國對另外２０００億美元貨

品，加？關稅由１０％上調至２５％的影響。同時，中國亦被逼向美國進口約６００億美元商品

加徵５％至２５％的關稅。因為要兼顧國民福利、企業壓力及維護全球利益，而實施日期則按美

方行動而決定。上周離岸人民幣兌美元急跌，曾低見６﹒９１２２。人民銀行隨即出手，宣布將

銀行的遠期售匯業務之外匯風險準備金率由０％上調至２０％。目的在預防外匯市場出現恐慌，

避免人民幣再度出現大幅貶值或資金流走。人民幣即時反彈，重上６﹒８３，高見６﹒２５３。

在收市前升幅稍見收窄。由於貿易戰問題，汽車進口更成為雙方加徵關稅的目標。中國汽車進口

數量為１﹒５萬輛，按年急跌８７﹒１％。上半年累計進口汽車４５﹒２萬輛，比上亦下跌２２

﹒１％。下跌幅度之大，更為歷史上較為少見。２０１７年進口數量為按年增長１６﹒８％。反

映受到關稅政策影響，消費者對進口汽車需求也大幅減少。Ａ股市場有資金進入，支持買盤。滬

深股市連同深圳創業板齊再次以近高位收市。上證更創下近兩年來最大單日升幅，升２﹒７４％

。深證升２﹒９８％，創業板升２﹒６８％，唯成交僅比上增加９％。急升後，次日已未能跟隨

外圍造好而高開。小幅低開後，曾見反彈，但因成交減少而欠缺動力，更不能延續昨日升勢。投

資者表示，雖有傳養老保險會入市，但久未見行動，略有失望。內地股市成交也見頗弱，主因為

未見有投資者大舉入市，小幅小量，欠缺動力。宜持有更多現金，等待機會。





＊成交疏落難高升，業績再好也無奈＊



港交所（００３８８）表示，正繼續前海交易中心的發展工作。正跟內地官方機構、合作夥

伴、生產商及工業用戶等聯手建立業務流程、標準倉庫及電子交易的現貨平台。同時研究他日將

倫敦金屬交易所連接而成立「商品通」。日前中電控股（００００２）、匯控（００００５）和

恆生銀行（０００１１）公布業績，齊優於預期。中電創５２周新高９２﹒４０元。恆生造２１

６元，同創年內高位。匯控逆市倒跌。而匯控和恆生仍然以香港為賺取盈利最高的地區。投資者

預期內地中央政府將再出手維穩人民幣及內地經濟。恆指再度造好，連升三日，累升超過６８２

點，並重上２８０００點水平，高見２８４７３。唯成交仍然淡靜，日平均交易金額皆少於千億

元。因此，資金也不會在此刻大舉投入。中國鐵塔（００７８８）上市，末見大幅波動，僅在招

股價１﹒２６元附近徘徊。而另一隻生物科技百濟神州（０６１６０）亦同日上市。跌穿招股價

１０８元後，在低位有買盤支持，同在窄幅上落。近日多家企業公布半年度業績，表現皆好過預

期，在股價上亦可反映一切。而Ａ股市場亦見反彈造好，令港股跟升。但要明白，現時港股仍處

於被動的位置。此刻相信應屬於反彈。外圍及內地，仍有很多問題尚未解決，根本就不能言好，

而可以追入。如果是細額短炒，可以不妨試試。但要非常小心和謹慎。《華盛資本證券有限公司

張穎群》

