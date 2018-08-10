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即市新聞

10/08/2018 16:30

《盤後部署》港股能否穩守二萬八，取決於騰訊下周業績表現

　　《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚（９日）美股走勢不一，有媒體報導指美國證監會擴大對
特斯拉的審查範圍，拖累其股價跌超過６％。納指收報７８９１點，升３點或０﹒０４％；道指
收報２５５０９點，跌７４點或０﹒２９％；標指收報２８５３點，跌４點或０﹒１４％。
　　港股方面，今早輕微高開，雖然內房走勢強勁但無力撐市，恆指隨即轉勢倒跌，午後受騰訊
（００７００）等重磅藍籌拖累跌勢擴大，最終收報２８３６６點，跌２４０點或０﹒８４％。
主板成交逾８４７億元，按日跌逾７﹒０３％，國指亦跌７６點或０﹒７％，報１０９４３點。
而上證綜合指數亦收報２７９５，升０﹒０３％。

＊內房有頭威無尾陣，人民幣再現６﹒８６存隱憂＊

　　今早碧桂園（０２００７）等內房股急升後回吐，內房出現「有頭威，無尾陣」主要受到人
民幣再現貶值困擾，其中在岸人民幣曾跌逾４００點子低見６﹒８６３８，對於人民幣走勢，各
大行看法不一，匯豐銀行分析師日前表示，對人民幣於年底前重返６﹒７有信心，又指內地央行
上周上調外匯存款準備金額至２０％，增加了人民幣沽空成本，相信此舉對人民幣匯價有提振作
用。因此，與人民幣後市走勢難以預測，人民幣價格相關的資產走勢亦必然波動，預料下周內房
或繼續震盪，影響投資氣氛。

＊大市能否企穩二萬八，騰訊業績起關鍵性作用＊

　　港股能否企穩兩萬八點，關鍵在於騰訊業績表現，因為下周將是騰訊派成績表的大日子，多
間大行都均給予騰訊「買入」或「跑贏大市」評級，目標價大部分在５００元之上，其中麥格理
給予最高目標價５６０元，反映各大行對騰訊業績已心裡有數，而普遍看法表現亦較為正面。
　　有分析指，騰訊業績對下周大市有關鍵性作用，在高基數效應下，騰訊難以有再有爆炸性增
長，如符合預期表現已可算「超班」，而騰訊目前股價亦反映了各大行的報告之意見，但關鍵在
於業績是否有提及「吃雞」遊戲（ＰＵＢＧ）何時盈利化，就算沒有提及都能被解讀為「壞消息
」，該消息或成為騰訊股價重要的催化劑。
　　另外，騰訊股價另一個波動因素，亦須留意創辦人馬化騰或大股東Ｎａｓｐｅｒｓ會否在業
績後出售股分套現。按照過往歷史，在騰訊業績後都有機會出現股權變動的「小動作」，投資者
需多加留意。預計騰訊業績出爐前，港股暫時將於兩萬八附近上落。（ｕｌ）

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