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10/08/2018 16:58

《台股攻略－馮偉明》國際局勢不穩，台股跌穿萬一

　　《台股攻略》台股今日開低收低，跌４４﹒３９點，收１０９８３﹒６８點，成交金額為新
台幣１２３３﹒３４億元。
　　台股今日雖然１１０００大關不保，但仍守住月線。大立光和台積電今日收跌，鴻海則持穩
逾５日線上小漲；在外資連續超賣下，宏達電股價創近３年新低。類股方面，ＩＣ設計、ＰＣＢ
、金融類股及蘋概股也有所表現，其中ＰＣＢ健鼎及博智漲幅較大。被動元件版塊今日較為弱勢
，國巨跌９﹒５８％，收新台幣６５１元，成交值高達新台幣１９０億元，佔大盤成交值超過
１５％，華新科、信昌電及禾伸堂亦齊齊下跌。大型金控股今日發揮穩盤作用，新光金一度大升
４％，華南金、富邦金、兆豐金、台新金及第一金升超過１％。
　　預期台股下周在整理後將震盪向上，近日人民幣出現回穩，加上內地股市出現止跌反彈跡象
，後續只要人民幣止跌及出現轉強，新台幣料亦會跟隨，外資在台股的操作料將持續偏多，台股
指數亦有望維持相對強勢。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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