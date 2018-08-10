《談國論企－黎偉成》ＰＰＩ七月份續受壓石油出廠價

《談國論企》中國的工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）於２０１８年７月份同比和環比漲幅有

所放緩，乃於（Ｉ）燃料、動力類購進價格持續走高，因國際原油價格保持反覆走高之態，使石

油和天然氣開採業、石油加工煉焦等出廠價格急漲；和（ＩＩ）採掘類的出廠價格亦告上升，但

（ＩＩＩ）生活資料出廠價格仍低增長，故居民消費價格ＣＰＩ略升，亦可接受的變異。



＊國際油價促燃料購進價拉動石油出廠漲價＊



來自中國國家統計局所發布的資料，工業生產者出廠價格於２０１８年７月份同比增長

４﹒６％，相對於６月份的４﹒７％升幅稍低０﹒１個百分點，較止住３至６月份四連升之勢。

需要高度關注的，是ＰＰＩ仍然受到（甲）石油類產品出廠價保持大幅上揚的強烈壓力，其中（

１）石油和天然氣開採業的產品的出廠價於２０１８年７月份同比上漲４２﹒１％，比６月份的

３２﹒７％升幅多增９﹒４個百分點，相對於６月份的環比升幅８﹒５％要高０﹒９個百分點

，亦高於５月份的環比增９個百分點，而此項於２０１７年７月份的升幅１５﹒８％，可見升勢

相當剛猛，同樣的情況亦見之於（２）石油加工、煉焦和核燃料加工產品的出廠價格，於

２０１８年７月份所增長的２４﹒６％的環比增長４﹒７個百分點，而６月份的升幅１９﹒９％

環比多增５﹒１５個百分點，和５月份１４﹒８％的環比增長４﹒６個百分點，反映出能源價格

壓力日甚。

兩大與石油有關的主項漲價有如斯迅速的態勢，主要受到購進價格不斷上升的刺激。即使未

有細項顯示石油購進價格的資料，但從「生產資料」一項中之「燃料、動力類」購進價格便可揣

測到原油價格之升所產生的壓力，實在不輕，因此於２０１８年９月份達９﹒９％，環比增長１

﹒８個百分點，是之為於６月份上升８﹒１％和環比增２﹒６個百分點，和５月份環比升

０﹒９個百分點，持續高增長的形態不變。

國際原油價格於近年特別是２０１８年反覆走高，是中國的燃料、動力類購進價格持續受壓

，和拉動石油、燃氣以至石油加工類產品的出廠價格明顯上升的重要原因。估計油價有可能保持

反覆向上的發展形態不變，理由為（一）特朗普突然一意要美國退出伊朗核協議，並強逼英、德

、法等國家不得支持伊朗，和其他國家不能購買伊朗出口的石油產品，為國際原油價格上升和預

期向上的其中原因。

和（二）石油出口國組織ＯＰＥＣ和俄羅斯較早前增產的調協，有估所增加的原油生產未必

如議定之多，亦對油價產生推上的浪瀾作用。



＊須留意石油及相關產品出廠價上升會推高通脹＊



另一個不可忽視的因素，是（乙）「生產資料」項下的採掘類出廠價格，於２０１８年７月

份同比上升１３﹒４％，環比增長１﹒６個百分點，即使比６月份上升１１﹒８％的環比增長３

﹒４個百分點略低，連同５月份環比所升的０﹒９個百分點，仍屬處於高增長的軌道，當然是絕

對不可忽視的發展形態。

特朗普採取的先是「單邊主義」而後惡化為「寡頭主義」種種劣策劣行，表面上是針對包括

歐盟、加拿大等在內的世界各國，實際的矛頭是重點地打擊中國，而特朗普於２０１８年３月份

開始主導掀起的美國對中國幾乎全面的經貿、科技戰，即使第一搶響起於７月６日，實際已在二

季度特別是５月份在中國的主要經濟環節產生若干的負面影響，而油價上漲對中國的石油及相關

產品購進及出廠價受壓，也是值得關注和處理之事。由是中國政府得全面評估和制定維護本國內

需的政策，讓經濟少受衝擊。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

