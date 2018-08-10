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即市新聞

10/08/2018 09:30

《中資異動》中芯（０９８１）冀今年收入高單位數增長，現升７％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中芯國際（００９８１）現價上升６﹒６７％，報１０﹒０８
元；成交約１８２萬股，涉資１８３０萬元。
　　中芯國際公布今年第二季的銷售額為８﹒９０７億美元，按季增加７﹒２％，按年增加１８
﹒６％。今年第二季毛利為２﹒１７億美元，去年同期為１﹒９４億美元。今年第二季毛利率為
２４﹒５％，第一季為２６﹒５％，去年同期為
２５﹒８％。
　　中芯國際公布今年第三季指引，季度收入下降４％至６％。不含授權收入影響，季度收入持
平至增加２％。毛利率介於１９％至２１％的範圍內。
　　另外，集團表示向今年高個位數的收入增長目標邁進。隨著需求和產能利用率在二季度回升
，不包含技術授權收入的中國區收入環比和同比增長了１４％和３８％。作為中國晶圓代工夥伴
，相信將受惠於中國晶片市場的機遇。
　　麥格理維持公司「跑贏大市」評級，目標價２０元不變。
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＡＳＭ　　（００５２２）　　９４﹒６５元　　　上升０﹒６９％
　　威雅利　　（００８５４）　　　４﹒８５元　　　無升跌
　　中芯國際　（００９８１）　　１０﹒０８元　　　上升６﹒６７％
　　上海復旦　（０１３８５）　　　８﹒３０元　　　無升跌
　　海亮國際　（０２３３６）　　　０﹒３８元　　　無升跌
　　晶門科技　（０２８７８）　　　０﹒２９元　　　無升跌
　　先進半導體（０３３５５）　　　０﹒８５元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｆ）

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