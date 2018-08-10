《中資異動》中芯（０９８１）冀今年收入高單位數增長，現升７％

《經濟通通訊社１０日專訊》中芯國際（００９８１）現價上升６﹒６７％，報１０﹒０８

元；成交約１８２萬股，涉資１８３０萬元。

中芯國際公布今年第二季的銷售額為８﹒９０７億美元，按季增加７﹒２％，按年增加１８

﹒６％。今年第二季毛利為２﹒１７億美元，去年同期為１﹒９４億美元。今年第二季毛利率為

２４﹒５％，第一季為２６﹒５％，去年同期為

２５﹒８％。

中芯國際公布今年第三季指引，季度收入下降４％至６％。不含授權收入影響，季度收入持

平至增加２％。毛利率介於１９％至２１％的範圍內。

另外，集團表示向今年高個位數的收入增長目標邁進。隨著需求和產能利用率在二季度回升

，不包含技術授權收入的中國區收入環比和同比增長了１４％和３８％。作為中國晶圓代工夥伴

，相信將受惠於中國晶片市場的機遇。

麥格理維持公司「跑贏大市」評級，目標價２０元不變。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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ＡＳＭ （００５２２） ９４﹒６５元 上升０﹒６９％

威雅利 （００８５４） ４﹒８５元 無升跌

中芯國際 （００９８１） １０﹒０８元 上升６﹒６７％

上海復旦 （０１３８５） ８﹒３０元 無升跌

海亮國際 （０２３３６） ０﹒３８元 無升跌

晶門科技 （０２８７８） ０﹒２９元 無升跌

先進半導體（０３３５５） ０﹒８５元 無升跌

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（ｆｆ）

