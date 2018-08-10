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10/08/2018 09:30

《中資異動》雅居樂（３３８３）漲半成破廿天線，料中期多賺九成

　　《經濟通通訊社１０日專訊》雅居樂集團（０３３８３）現價上升４﹒９２％，報
１２﹒３６元，升破２０天線（１１﹒９５５元）；成交約１１０萬股，涉資１３０９萬元，主
動買盤６４％。
　　雅居樂發盈喜，預期截至今年６月３０日止上半年，未經審核綜合純利及股東應佔溢利分別
增長８０％及９０％，主要由於房地產銷售收入的毛利率更高。
　　現時，恆生指數報２８６０６，下跌０點或下跌０﹒００％，主板成交１７﹒８３億元。
　　上證綜合指數報２７８８﹒７４，下跌５﹒６５點或下跌０﹒２０％，成交２０﹒９７億元
人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　保利置業　（００１１９）　　　３﹒２０元　　　上升１﹒９１％
　　越秀地產　（００１２３）　　　１﹒４８元　　　上升２﹒０７％
　　大悅城地產（００２０７）　　　０﹒９５元　　　上升１﹒０６％
　　深圳控股　（００６０４）　　　２﹒７７元　　　上升１﹒０９％
　　世茂房地產（００８１３）　　２２﹒５５元　　　上升４﹒６４％

　　中國金茂　（００８１７）　　　３﹒６１元　　　上升４﹒３４％
　　旭輝控股　（００８８４）　　　４﹒７７元　　　上升５﹒７６％
　　龍湖集團　（００９６０）　　２２﹒２５元　　　上升５﹒２０％
　　新城發展　（０１０３０）　　　６﹒４８元　　　上升５﹒８８％
　　禹洲地產　（０１６２８）　　　４﹒０８元　　　上升３﹒０３％

　　佳兆業　　（０１６３８）　　　３﹒２２元　　　上升１﹒９０％
　　合景泰富　（０１８１３）　　　９﹒０３元　　　上升３﹒４４％
　　融創中國　（０１９１８）　　２５﹒９０元　　　上升４﹒６５％
　　萬科企業　（０２２０２）　　２５﹒６０元　　　上升４﹒４９％
　　首創置業　（０２８６８）　　　３﹒３０元　　　上升１﹒２３％

　　中國恆大　（０３３３３）　　２７﹒６５元　　　上升５﹒３３％
　　龍光地產　（０３３８０）　　　９﹒４９元　　　上升３﹒１５％
　　中國奧園　（０３８８３）　　　５﹒６０元　　　上升３﹒５１％
　　綠城中國　（０３９００）　　　８﹒９１元　　　上升３﹒４８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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